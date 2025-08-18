8月第3週の仮想通貨ニュース｜メタプラネットがBTC戦略で黒字転換など

2025年8月第3週の暗号資産（仮想通貨）市場は、メタプラットなどビットコイン（BTC）保有企業の決算発表やビットフライヤーのイーサリアム（ETH）ステーキングの開始などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、一時ETHやソラナ（SOL）が上昇する局面も見せたが、過去7日間で2.8%の下落を見せている。

本記事では、そのような2025年8月第3週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

メタプラネット、Q2決算公開｜ビットコイン戦略で黒字転換

メタプラネットが、2025年度Q2決算を公開。ビットコイン戦略により売上12.39億円、純利益111億円の黒字を達成。1万8113BTC（約18.5億ドル）を保有し、アジア最大のBTC保有企業になった。総資産は2382億円に急拡大している。

リミックスポイント、ビットコイン事業が牽引し売上約65億円

リミックスポイントは、2026年3月期Q1決算を発表。ビットコイン事業が売上65億円、純利益22.83億円を牽引し、前年比11,863%増となった。自己資本比率91.9%に上昇し、財務基盤を強化。仮想通貨市場への注力を継続する狙いだ。

ビットフライヤー、イーサリアムステーキング開始｜年利3〜5%

国内仮想通貨取引所ビットフライヤーは、イーサリアムステーキングサービスを開始。32ETHの最低要件を撤廃し、年利3〜5%の報酬を毎週分配。セキュリティと流動性を確保し、国内取引所の競争激化に対応。

ソラナ、機関投資家の採用で13%高騰｜大手もトークン化に活用

ソラナは、機関投資家の採用拡大で価格が13%急騰、取引量80%増。CMBインターナショナルがソラナでファンド商品をトークン化し、高速性と低コストが評価された。215ドルへの上昇も期待される。

シティグループ、仮想通貨ETFのカストディ業務参入を検討

シティグループは、ステーブルコインや仮想通貨ETFのカストディ・決済サービス参入を検討。「GENIUS法」や規制緩和が後押しし、ビットコインETF市場の拡大に対応。ブロックチェーン基盤のトークン化決済も進め、伝統金融とデジタル資産の融合を加速。

米サムザップ、5000万ドル調達｜仮想通貨マイニングへ本格参入

米サムザップは、5000万ドルを調達し、ビットコインやイーサリアム等のマイニング事業に参入。エネルギー効率の高いインフラ構築を優先し、コインベースと提携で財務柔軟性を強化。規制明確化を背景に、デジタル資産市場での地位確立を目指す。

香港OSL、個人向けソラナ取引を開始｜証券先物委員会が承認

香港OSLは、SFCの承認を受け個人向けソラナ取引を開始。ソラナは香港で5番目の取引可能通貨となり、高スループットと低コストが評価された。フラッシュトレードとプロトレードを提供し、香港の仮想通貨ハブ化を推進。

FRB、特別監督プログラム終了｜仮想通貨規制を通常監督に統合

米FRBは、仮想通貨の特別監督プログラムを終了し、通常監督に統合。トランプ政権下の規制緩和で銀行の参入障壁が低下、ビットコイン価格は上昇。市場は信頼感を高め、業界は規制の正常化を歓迎。

