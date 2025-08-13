BTC $120,447.17 1.17%
アルトコインニュース

ソラナ、機関投資家の採用で13%高騰｜大手もトークン化に活用

ソラナ(SOL)
暗号資産ジャーナリスト
Eiji M.
暗号資産ジャーナリスト
Eiji M.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
ソラナが最高値更新

ソラナ（SOL）sol logo SOL +13.26%は12日、機関投資家によるブロックチェーン活用の動きを背景に、過去24時間で価格が13%急騰した

暗号資産（仮想通貨）市場で、イーサリアムの有力な競合として位置づけられるソラナが、力強い値動きを見せている。

同日、ソラナの価格は一時13%を超える大幅な上昇を記録し、市場参加者の注目を集めた。この価格上昇は、取引量の急増を伴っており、過去24時間で80%増加するという活況を呈している。

これは、市場の関心が再びソラナに集まっていることを明確に示している。

機関投資家の採用が価格を後押し

今回の価格高騰の直接的な引き金となったのは、機関投資家によるソラナブロックチェーンの採用拡大だ。特に、香港を拠点とする大手資産運用会社CMBインターナショナルが、ソラナ上でファンド商品をトークン化したことが大きな材料として受け止められた。

この動きは、現実世界の資産（RWA）をブロックチェーン上でデジタル証券として扱う「トークン化」の分野で、ソラナが実用的な基盤として選ばれたことを意味する。

ソラナは、1秒間に数千件の取引を処理できる高速性と、1セント未満という極めて低い取引手数料で知られている。

これらの技術的優位性は、効率性とコスト削減を重視する機関投資家にとって非常に魅力的だ。今回の事例は、ソラナが単なる投機的な資産形成の対象に留まらず、次世代の金融インフラとしての実用性を備えていることの強力な証明となった。

機関投資家の参入は、仮想通貨に信頼性と流動性をもたらす。CMBインターナショナルのような伝統的な金融機関がソラナを採用したことで、他の金融機関も追随する可能性があり、エコシステム全体の成長に弾みがつくことが期待される。

215ドルへの道筋と今後の展望

市場のポジティブな反応を受け、アナリストはソラナの短期的な見通しについて強気な姿勢を強めている。現在の勢いが維持されれば、価格は心理的な節目を超え、215ドル（約31,820円）水準まで上昇する可能性があるとの分析が出ている。

24h7d30d1yAll time

この価格目標は、機関採用という明確なファンダメンタルズに裏付けられており、ソラナの潜在的な価値を市場が再評価し始めた結果と言えるだろう。

今後、ソラナがイーサリアムとの競争の中で、RWAトークン化の主要プラットフォームとしての地位を確立できるかが焦点となる。DeFi（分散型金融）やNFT（非代替性トークン）分野でのエコシステムの成熟も、プラットフォーム全体の価値を高める上で重要だ。

ブロックチェーン技術の実社会への応用が進む中、ソラナの動向は、他のアルトコインだけでなく仮想通貨市場全体の未来を占う上で、重要な試金石となるだろう。

Eiji M.
暗号資産ジャーナリスト
Crypto News Japanライター。CryptoKittiesをきっかけにWeb3の世界に没頭。ブロックチェーンゲームDecentralandや米大手企業のゲームエンジンローカライズに携わる。最新の生成AI技術にも精通し、Web3とAIの融合による次世代デジタル革命を追求。現在英国ロンドンを拠点に活動中。
