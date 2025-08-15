BTC $119,184.68 -2.16%
リミックスポイント、ビットコイン事業が牽引し売上約65億円

リミックスポイント、ビットコイン事業が牽引し売上約65億円

ビットコイン(BTC)
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
ビットコイン関連事業による企業業績の成長を示すデジタル画面

株式会社リミックスポイントは14日、2026年3月期第1四半期決算を発表し、大幅な増益を達成した。

売上高は前年同期比50.8%増の約65億円、営業利益は同3,137.4%増の約17億円を記録。新たなビットコイン・トレジャリー事業による暗号資産（仮想通貨）の評価益が、業績改善の主要因となった。

ビットコイン事業が純利益を大幅改善

リミックスポイントは今期から、新たにビットコイン・トレジャリー事業を事業セグメントに追加し、メディカル事業を廃止した。

これにより、経営戦略の中核を仮想通貨関連事業にシフト。新設されたビットコイン事業は19億7,000万円の売上を計上し、収益全体を大きく押し上げた。

その結果、売上営業利益率は前年同期の1.2%から26.8%へと大幅に改善。純利益も前年同期比で約11,863%増の22億8,300万円を達成した。

一方で、他の主要セグメントの一部では減収減益が続いている。特にエネルギー事業は、売上高が前年同期比51.2%減の1億5,300万円となり、1,400万円のセグメント損失を計上した。

ビットコイン基盤の財務強化と今後の展望

今回の決算により、リミックスポイントの自己資本比率は91.9%に上昇し、財務基盤の安定性が大きく高まった。負債純資産合計は前年同期比で約79億円増加したものの、株主資本も大幅に増加しており、健全な資本構成を維持している。

第1四半期における仮想通貨関連の取引総額は約50億7,500万円に上り、そのうち約19億9,100万円が売上高として計上された。

同社は今後もビットコインを中心とした仮想通貨市場への関与を積極的に続ける方針を示している。従来のビジネスモデルから仮想通貨を中核とする戦略への移行は明確であり、今後の業績は市場動向や規制環境に大きく左右されるとみられる。

安定的かつ継続的な収益源を確立するとともに、市場の変動に柔軟に対応できる体制を構築することが今後の課題となる。また、分散型金融（DeFi）の活用も検討されており、これが新たな成長ドライバーとなる可能性もある。

金融・経済ニュース
シティグループ、仮想通貨ETFのカストディ業務参入を検討
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-08-15 15:29:48
ブロックチェーンニュース
Base、マイクロソフトAI活用のブロックチェーン開発ツール登場
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-15 11:10:02
