イーサリアムニュース

ビットフライヤー、イーサリアムステーキング開始｜年率3~5%予測

イーサリアム(ETH)
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
イーサリアムロゴのイラスト

国内暗号資産（仮想通貨）取引所のビットフライヤーは12日、イーサリアムeth logo ETH +7.22%のステーキングサービスを開始した

ユーザーは保有するイーサリアム（ETH）をステーキングすることで、ブロックチェーンの運営に貢献しながら報酬を受け取ることができる。

このサービスは当初、2024年12月に発表された計画に基づき提供される予定だったが、市場環境の変化や規制対応の影響により、開始時期が遅れての提供となった。

誰でも参加可能な柔軟なステーキング

従来、バリデーターノード運営には32ETHという高額な資産が必要だった。しかし、同取引所はユーザー資産をまとめる仕組みにより、この最小保有要件を撤廃した。

これにより、投資額に関係なく誰でもイーサリアムのステーキングに参加可能となった。

サービス利用は、ビットフライヤーのアプリまたはウェブサイトにてアカウントのステーキング設定を有効にするだけで完了する。

報酬は毎週分配され、資産のロックアップ期間は設けられていない。 利用者は流動性を維持しながら、安定した受動収益を得ることが可能だ。

同社は2014年設立以降、ハッキング被害がゼロという実績を保持している。今回のサービスも、マルチシグウォレットやコールドストレージなど確立されたセキュリティ体制下で運営される。

さらに、8月上旬にはビットコイン（BTC）の貸暗号資産サービスも開始し、取引以外の収益源の多様化を図る戦略が顕在化している。

市場の競争激化と規制整備が追い風に

このサービスの背景には、国内取引所間でのステーキング市場獲得競争の激化がある。メルカリはイーサリアム基盤のポイントプログラムを、Zaifはビットコインのステーキング構想を発表するなど、各社が追随する動きを見せている。

また、2025年半ばに金融庁がステーキングサービスに関する規制の方向性を明確にしたことが、提供開始の追い風となった。

これにより、取引所はコンプライアンスを確保しつつサービスを構築できるようになった。加えて、2025年第3四半期にイーサリアム価格が停滞したため、利回りを求める個人投資家や機関投資家の需要が高まった。

年間報酬率は市況に応じた変動が見込まれ、具体的な数値は公表されていないものの年率3~5%と予測されている。これは現状のイーサリアムのネットワーク発行率に沿った水準だ。

また、2025年第4四半期にはステーキング報酬をTポイントに交換する機能の追加も予定されている。

Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
