メタプラネット、Q2決算公開｜ビットコイン戦略で黒字転換
日本の東証上場企業メタプラネットは13日、2025年度第2四半期決算を公開した。
積極的なビットコイン BTC +2.33%取得戦略によって大幅な黒字転換を達成した。
ビットコイン戦略が奏功、大幅な黒字転換を達成
同社の第2四半期売上高は、前四半期比41%増の12億3900万円に達した。
粗利益も同38%増の8億1600万円を記録している。
特に、前四半期の69億円の赤字から一転し、174億円の経常黒字を計上した点が注目される。
純利益も前四半期の50億円の損失から111億円の黒字へと転換した。
この劇的な業績回復は、同社が推進する暗号資産（仮想通貨）への注力が直接的な要因だ。
総資産は前四半期比で333%増の2382億円に、純資産も299%増の2010億円へと急拡大した。
アジア最大のBTC保有企業へ、積極的な買い増し継続
メタプラネットは12日時点で1万8113BTCを保有し、企業保有量として世界で4番目、アジアでは最大の規模となった。
保有するビットコインの時価総額は約18億5000万ドルに上る。
同社は仮想通貨の買い増しを継続している。
直近では4日には463BTCを約5400万ドルで、12日には518BTCを約6140万ドルで追加取得した。
年初来でビットコイン購入に充てた資金は総額2422億円に達する。
2025年を通じたビットコイン価格の上昇も追い風となり、年初来のリターン率は468.1%という水準を記録した。
メタプラネットのサイモン・ゲロヴィッチCEOはSNSで戦略を積極的に発信しており、同社は従来の事業からデジタル資産を核とする企業へと変貌を遂げている。
今後はDeFiなど、他の領域への進出も見込まれる。
