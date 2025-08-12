BTC $119,035.32 -0.87%
ETH $4,396.84 2.55%
SOL $177.69 -0.40%
BNB $812.74 1.37%
XRP $3.18 -0.13%
DOGE $0.22 -1.63%
SHIB $0.000013 -0.19%
PEPE $0.000011 -0.70%
Cryptonews ブロックチェーンニュース

ド・クォン氏、詐欺罪で有罪答弁か｜テラ崩壊事件の責任

仮想通貨規制
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
最終更新日: 
Cryptonewsを信頼する理由
Cryptonewsは、10年以上にわたる暗号資産（仮想通貨）の報道経験に裏付けされた、信頼に足る洞察を提供しています。経験豊富なジャーナリストやアナリストが、深い知識を駆使し、ブロックチェーン技術を実際に検証しています。厳格な編集ガイドラインを遵守し、仮想通貨プロジェクトについて、正確かつ公正な報道を徹底しています。長年の実績と質の高いジャーナリズムへの取り組みにより、Cryptonewsは暗号資産市場の信頼できる情報源となっています。会社概要も併せてご覧ください。
広告開示私たちは、読者の皆様に対し、完全な透明性を提供することを重要視しています。当サイトの一部のコンテンツにはアフィリエイトリンクが含まれており、これらのリンクを通じて発生した取引に基づき、当社が手数料を受け取る場合がございます。
ド・クォン氏の裁判を象徴する、崩壊する仮想通貨と裁判官の木槌

ブロックチェーン企業テラフォーム・ラボのド・クォン共同創業者は11日、米国での詐欺罪について有罪答弁を行う準備を進めていることが裁判記録で明らかになった

この動きは、2022年に起きたステーブルコインのテラUSD（UST）と姉妹トークンLUNAの崩壊に関連する。

この崩壊により、暗号資産（仮想通貨）市場から約400億ドルの価値が失われた。

有罪答弁への転換、その背景

クォン氏が方針を転換した背景には、複数の要因があると見られる。

2024年12月に米国へ送還されて以来、約7ヶ月間にわたり保釈なしで勾留されており、法的な圧力が強まっていた。

2024年6月には、テラフォーム・ラボが関与する総額45億5000万ドルの和解の一環として、クォン氏が米証券取引委員会（SEC）に8000万ドルの民事罰金を支払うことに合意した。

この合意は、法的問題の解決に向けた大きな一歩となった。

法執行機関による資産差し押さえや、FTXのサム・バンクマン・フリード創業者に下された禁固25年の判決といった前例も、刑期短縮を狙った司法取引に応じる動機となった。

仮想通貨規制への広範な影響

2022年5月のテラUSDとLUNAの崩壊は、2022年から2023年にかけての仮想通貨の冬の時代を引き起こした主要因と広く見なされている。

これは仮想通貨投資市場の歴史において最も重大な金融破綻の一つだ。

クォン氏はこれまで一貫して無実を主張しており、今回の答弁変更は過去3年間の姿勢からの劇的な転換を意味する。

韓国当局も同氏の身柄引き渡しを求めており、国際的な関心の高さがうかがえる。

この有罪答弁は、仮想通貨プロジェクトの創設者や推進者が事業の失敗に対してどのように法的責任を問われるか、重要な前例をうちたてると見込まれている。

また、クォン氏が罪を認めることで、金銭的損失を被った投資家による民事訴訟の和解が加速する。

ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
金融・経済ニュース
トランプ氏支援企業、15億ドル調達へ｜仮想通貨で上場目指す
2025-08-10 21:48:29
,
筆者 Daisuke F.
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,188,446,842,969
7.31
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
ハーバード大学基金、ビットコインETFに172億円超を投資
2025-08-11 13:00:57
,
筆者 Naoki Saito
XRPニュース
8月第2週の仮想通貨ニュース｜リップル社と米SECの訴訟終結など
2025-08-11 12:58:08
,
筆者 Naoki Saito
金融・経済ニュース
トランプ氏支援企業、15億ドル調達へ｜仮想通貨で上場目指す
2025-08-10 21:48:29
,
筆者 Daisuke F.

注目記事

Industry Talk
ソラナ今後の価格予測、1000ドル追加の価値｜期待のBTC関連銘柄
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-08-12 23:11:41
ニュース
香港OSL、個人向けソラナ取引を開始｜証券先物委員会が承認
Eiji M.
Eiji M.
2025-08-12 22:20:53
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム