アルトコインニュース

ソラナ開発チーム、ブロック上限撤廃案を提出｜性能向上へ

ソラナ(SOL)
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
筆者について

2022年に「Move to...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ソラナネットワークの性能向上と中央集権化の課題を象徴する未来的な画像

Jump CryptoのFiredancerチームは25日、ソラナ（SOL）の固定コンピュートユニット（CU）ブロック上限を撤廃する提案SIMD-0370を提出した。

この提案は、ネットワークの処理能力を根本から見直し、より動的なシステムへの移行を目指すものだ。

新提案が目指す動的なネットワーク拡張

この提案は、ソラナネットワークのブロックごとに設定されている固定の処理能力上限を取り払うことを目的としている。

現在、ネットワークはSIMD-0286に基づき、1ブロックあたり6000万から1億CUという上限の下で運用されている。

提案文書では「現在のバリデーターと開発者に対するインセンティブ構造は壊れている」と指摘しており、ネットワークの容量がハードウェアの性能ではなく、人為的な上限によって決定されている現状を問題視している。

提案の背景には、近く予定されているAlpenglowアップグレードがある。

このアップグレードにより、ブロックのファイナリティ（取引の最終承認時間）が大幅に短縮される見込みだ。

SIMD-0370では、この効率化された環境を前提に、ブロックプロデューサーが自身のハードウェアで処理可能な限り多くのトランザクションをブロックに含めることができるようになる。

処理能力の低いバリデーターは、大規模なブロックをスキップすることになるが、チェーン自体の進行は妨げられない。

これにより、ネットワーク全体の処理能力は、手動での上限更新ではなく、バリデーターのハードウェア性能に応じて動的にスケールする仕組みが生まれる。

パフォーマンス向上と中央集権化への懸念

SIMD-0370は、 ソラナのパフォーマンスに関する議論を活発化させている。
支持派は、固定上限を撤廃することで、市場の需要に応じてネットワーク容量が自動的に調整され、より効率的で適応性の高いシステムが実現すると主張する。

特に 分散型金融（DeFi）など、高速処理が求められる分野での活用が期待される。

高性能なハードウェアを持つバリデーターがより多くの報酬を得ることで、ネットワーク全体の継続的なハードウェア更新が促されるという好循環も期待されている。
この変更は、将来の 仮想通貨投資の判断材料としても重要視されるだろう。

一方で、中央集権化のリスクに対する深刻な懸念も浮上している。

Anzaのリサーチ責任者であるロジャー・ワッテンホッファー氏は「ブロック上限を撤廃すれば、優れたハードウェアを持つ大規模事業者のみが検証に参加できる状況が生まれ、小規模バリデーターが排除される可能性がある」と警告する。

この点は、 イーサリアム（ETH）がレイヤー2で分散性を保ちつつスケーラビリティを確保しようとするアプローチとは対照的である。

この懸念は、高性能ハードウェアへの先行投資が可能な大規模事業者がネットワークを支配し、小規模な参加者の競争力を奪うことへの危惧につながる。

これは、 ビットコイン（BTC）が長年維持してきた非中央集権的な思想とは異なる方向性を示す可能性がある。

この提案は、ソラナが過去に経験したネットワーク混雑問題への対策として位置づけられており、パフォーマンスと分散化というブロックチェーン技術の根本的な課題、いわゆる「ソラナの今後」を左右する議論を浮き彫りにしている。

Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
