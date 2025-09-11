BTC $113,731.53 1.92%
ETH $4,330.01 0.34%
SOL $221.96 2.73%
BNB $891.44 1.46%
XRP $2.98 0.83%
DOGE $0.24 -0.71%
SHIB $0.000012 0.39%
PEPE $0.000010 1.00%
Cryptonews Industry Talk

リップル社が語る、金融機関に仮想通貨導入を促す3つの鍵

ミームコイン リップル(XRP)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
リップルのロゴが輝くデジタル金庫とブロックチェーンのデータストリームが描かれた未来的な画像

リップルxrp logo XRP +1.53%は10日、週間で4.6%上昇し、約3ドル台の水準にある

リップル社は先週、金融機関による暗号資産（仮想通貨）導入を加速させる3つの主要な要因についての見解を共有した。

同社は、銀行や金融企業がトークン化やステーブルコイン発行へと事業を拡大するにつれて、仮想通貨の制度的採用が加速していると強調した。

これは、金融機関がデジタル資産を自社サービスへ大規模に統合する段階へ移行していることを示している。

24h7d30d1yAll time

機関投資家向け導入の鍵、リップル今後の動向

この変化の背景には、決済やポートフォリオの多様化を求める顧客からの需要がある。

リップル社は、安全な資産管理を可能にするカストディがこの移行を支える中心的な要素だと位置づけた。

機関投資家による導入が進む上で重要なのは、紛失や不正アクセスのリスクなく資産を保管・管理できるという保証だ。

同社はこの点を強調し、機関投資家レベルのセキュリティに対する需要の高まりを指摘している。

また、ステーブルコインの発行も戦略的な参入手段として浮上している。

金融サービス企業ForgeはXRPレジャー上でユーロ連動のステーブルコインを発行しており、リップル今後の動向にも注目が集まっている。

さらに、金融機関は従来のシステムをブロックチェーンベースのプロセスに置き換え、効率化を図ろうと模索している。

こうした機関投資家レベルの動きと並行して、デジタル資産市場では新たなイノベーションが絶えず生まれている。

特にミームコインの分野では、単なる投機対象から実用性を備えたプロジェクトへの進化が見られる。

仮想通貨マイニングで新境地を開拓するミームコイン

その代表例として注目されているのが、イーサリアム（ETH）ブロックチェーン上で構築されたPEPENODE（PEPENODE）だ。

ホワイトペーパーによると、このミームコインは、マイニングして稼ぐという独自コンセプトで注目を集めている。

ユーザーは仮想マイニングを通じて報酬を獲得でき、サーバー室の構築や機器アップグレードでマイニング能力を向上させられる。

プロジェクトは明確なロードマップを持ち、現在進行中のプレセールでは既に95万ドル以上を調達している。

PEPENODEの購入は公式サイトから可能だ。

さらに、ノードアップグレード時にトークンの約70%を焼却するデフレモデルを採用し、長期的な価値上昇を目指す。

2025年には最高0.005ドル、2030年には最高0.0115ドルに達するとの価格予想もある。

これは、デジタル資産の多様な可能性を示すものとして、市場からの関心が高まっている。

Pepenodeを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,064,795,281,419
0.09
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
リップル社が語る、金融機関に仮想通貨導入を促す3つの鍵
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-09-11 05:30:00
プレスリリース
高騰期待のミームコイン、リトルぺぺ｜2500万ドル調達
2025-09-10 18:30:00
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム