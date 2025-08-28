ジャスミーラボ、日本発Jasmy Chainのテストネットを公開

最終更新日: 8月 28, 2025

ジャスミーラボ株式会社は26日、同社のレイヤー2ソリューションJANCTION Layer2をJasmy Chainに改称し、技術基盤を全面刷新してテストネットを公開した。

新チェーンではArbitrum Orbitを採用し、ジャスミー（JASMY）をカスタムガストークンとして利用する。

ブロックチェーンとGPUクラウド事業を手掛ける同社は、AI×Web3領域における高速・低コストな実行環境の提供を目指している。

Arbitrum Orbit採用で経済圏統合

Jasmy Chainの最大の特徴は、Arbitrum OrbitのカスタムガストークンシステムによりJASMYを手数料に採用した点にある。

これまでイーサリアム（ETH）で支払われていたネットワーク手数料をJASMYで決済することで、JASMYトークンの経済圏をブロックチェーンに直接組み込んだ。

Arbitrum Orbitは独自のレイヤー2やレイヤー3チェーンを構築できるフレームワークで、既存の共用L2に依存せずプロジェクト固有の設計が可能となる。

Arbitrum Nitroスタックの継承により、Solidityスマートコントラクトやツール群をほぼそのまま移行できる高度なEVM互換性を実現している。

テストネットではJANCTION Mint faucetによるテスト用トークン配布、Meme Launchpadでのミームコイン作成機能、テレグラムボット経由での簡易コイン作成などの機能を提供している。

dApps実証実験とエコシステム拡大

ジャスミーラボはテストネット公開と同時に、複数の分散型アプリケーション（dApps）候補との実証実験（PoC）を開始した。

DeFi、NFT、AI・メディア処理などの領域で、Jasmy Chainの手数料モデルや処理性能を検証する。

同社は将来的に2つのチェーン構成を予定している。

Jasmy ChainはDeFiや各種dAppsの実行を担うパブリックL2として機能し、機能統合ダッシュボード基盤のレイヤー1は現在開発中となっている。

エコシステム拡大に向けて、ユーザー向けテスト参加インセンティブや、企業・教育機関・クリエイターとの共同実証を推進している。

新規ビジネス実行を希望する企業向けには、同社のGPUクラウドサービスを無償提供するスポンサーパッケージも用意している。