BTC $111,070.22 2.79%
ETH $4,048.10 2.63%
SOL $193.22 1.97%
BNB $1,124.86 1.68%
XRP $2.47 3.38%
DOGE $0.20 3.24%
SHIB $0.000010 1.73%
PEPE $0.0000072 4.63%
Cryptonews イーサリアムニュース

SBI VCトレードとDef consultingが提携｜国内初ETH財務戦略

イーサリアム(ETH)
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
イーサリアムのロゴが輝き、企業の財務戦略を象徴する未来的な背景。

東証グロース市場に上場するDef consultingは17日、暗号資産（仮想通貨）交換業者SBI VCトレードとの業務提携を発表した。

この提携は、同社が企業の財務資産運用の一環としてイーサリアム（ETH）を活用する「イーサリアム財務戦略」を具体的に実行するためのものだ。

同社は9月17日に、従来のビットコイン（BTC）を中心とした財務戦略からイーサリアムへ完全に転換する方針を公表しており、今回の提携はその戦略を実行するための重要な第一歩となる。

ETH戦略転換の背景とステーキングによる収益性追求

企業が財務資産としてデジタル資産を保有する動きは、ビットコインだけでなく、イーサリアムなどの他の仮想通貨にも広がりを見せている。

Def consultingは、その戦略転換の背景として、スタンダードチャータード銀行のデジタル資産調査責任者であるジェフ・ケンドリック氏の「ビットコイン財務市場は模倣者の増加により飽和しつつある」との見解を引用した。

イーサリアムが持つステーキング機能は、企業にとって長期保有と安定収益を両立させる大きな魅力となっている。

ステーキングにより、資産を長期保有しながら報酬を得ることが可能となり、「安定した収益源」を確保できる。

さらに、日本の税制面での優遇措置もこの戦略を後押しする。Def consultingは、1年以上の移転制限（ロック）を条件に保有する仮想通貨が法人税の対象外となる制度の活用を計画している。

これにより、ステーキング報酬の恩恵を受けつつ、長期保有戦略を維持しやすくなる。

同社は、海外のマイクロストラテジー社やテスラ社などが推進するビットコイン中心の戦略とは一線を画し、イーサリアムに特化した財務戦略を実行する国内初の企業となる可能性があり、新たな企業活用モデルとして注目を集める。

SBI VCトレードとの提携で大規模ETH取得と税制優遇を両立

今回の業務提携により、Def consultingはSBI VCトレードの法人向けサービス「SBIVC for Prime」を利用する。

このサービスには、特別なスプレッドでのOTC（相対取引）を通じた大規模なETHの取得、保有ETHのステーキングサービス、ETH関連のオプション取引機能などが含まれる。

Def consultingは、発表の10日前となる10月7日時点で、すでに3,618.095514 ETH（取得総額25億円、平均取得単価690,071円）を保有していることを開示している。

同社は、SBI VCトレードが提供する法人向けの「期末時価評価課税の適用除外サービス」を活用する計画であり、これにより税制上のメリットを享受しながら、長期保有とステーキングによる安定収益の両立を図る方針だ。

この提携は、Def consultingの財務戦略が具体的な実行フェーズに入ったことを示しており、国内企業による仮想通貨活用の多様化と、イーサリアムのステーキング機能を活用した新たな財務戦略の可能性を提示している。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,967,848,911,109
-4.36
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
ドージコイン、2026年までに4ドル到達か｜専門家2000%上昇指摘
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-20 19:10:00
Industry Talk
リップル、2028年BTC半減期で54ドル到達か｜過去50000%高騰も
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-20 18:50:00
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム