【AI予測】GrokとChatGPTが選定｜ビットコイン銘柄が選定

最終更新日: 10月 22, 2025

人工知能（AI）を活用した暗号資産（仮想通貨）予測ツールが15日、次に高騰が期待される銘柄として複数のプロジェクトを提示した。

最近の市場の流動性低下を受け、投資家はより慎重な姿勢を見せており、ストレス下での人間の意思決定を補完するGrokやChatGPTのようなAIツールへの関心が高まっている。

これらのAIは、単なるアシスタントから、市場データを解析しマクロな視点を提供するリアルタイムの取引パートナーへと進化している。

ただし、AIの予測に全面的に依存するのではなく、最終的な判断は自己調査（DYOR）に基づいて行うことが、現在の市場環境において最も重要である。

Bitcoin Hyper：ビットコインのスケーラビリティ解決とDeFiへの貢献

Grokが10倍から100倍のリターンを狙う上で最も有望だと分析したのが、「Bitcoin Hyper（HYPER）」である。HYPERは、ビットコインベースのDeFiを高速かつ低コストで実現することを目指すレイヤー2プロジェクトだ。

ビットコインの堅牢なセキュリティを維持しつつ、ソラナ（SOL）のSVM技術を活用することで、迅速かつ安価な取引を可能にする設計となっている。

この革新的なアプローチにより、HYPERのプレセールは極めて好調であり、既に2,300万ドル以上を調達している。

現在、最大51%の動的APYを提供するステーキング報酬も提供されており、アナリストは年末までに価格が0.0583ドルに達する可能性があると予測。

この調達額の大きさは、ビットコイン今後の成長軸が、現物ETF承認後のレイヤー2およびDeFi分野にシフトしている市場の期待を反映している。

Snorter Bot（SNORT）：ソラナエコシステムで高い実用性を発揮

Grokが「Bitcoin Hyper」に加えて有望プロジェクトとして挙げたのが、ソラナエコシステムに特化したTelegramベースの取引ボットSnorter Bot（SNORT）である。

このボットは自動スナイピングやコピー取引などの機能を提供し、特にミームコインの高速取引を支援する実用性の高いツールとして設計されている。

ラグプル（出口詐欺）検出機能や、プライベートRPCネットワークによる高速実行も特徴であり、トレーダーの利便性と安全性を高めている。

プレセールでは約500万ドル（約7億5,500万円）を調達しており、ステーキングでは最大109%のAPYを獲得できる。

ソラナの高速処理能力を最大限に活用したSNORTは、ミームコイン市場における実用性向上という新たなトレンドを象徴する存在となっている。

LILPEPE：ChatGPTが分析する100倍成長への道筋

一方、ChatGPTはミームコイン「LILPEPE」が100倍の成長を遂げる可能性について、より長期的な視点から分析した。

AIの分析では、LILPEPEが100倍を達成するためには、単なる話題性だけでなく複数の重要な条件を満たす必要があると指摘されている。

その条件とは、プロジェクトのバイラル化、多くのコミュニティやインフルエンサーによる積極的な取り上げ、そして十分な流動性を伴う主要なCEXへの上場である。

加えて、約束されたレイヤー2チェーンや分散型アプリケーション（dApps）といった実用性が実際に機能し、ユーザーに利用されることが不可欠だとされた。

単なる「約束を伴うミーム」に留まれば、価格の急落リスクも高まるという冷静な分析は、投機性の高いミームコイン市場において、実用性の有無が長期的な成功の分水嶺となることを示唆している。

LILPEPEのプレセール参加には、ETHまたはUSDTを使用してトークンを取得するための仮想通貨ウォレットが必要となる。