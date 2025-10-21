リップルなど主要銘柄が堅調推移｜AIモデル分析が強気予測

AIモデルによる最新の市場分析は13日、主要な暗号資産（仮想通貨）の堅調な推移と今後の見通しを明らかにした。

2025年第4四半期に入り、多くの関係者が人工知能（AI）を活用して仮想通貨市場の動向を追う中、最新データによると、ビットコイン（BTC）、リップル（XRP）、ソラナ（SOL）は、機関投資家からの資金流入の増加や規制の明確化、実社会での普及を背景に、力強い動きを維持している。

リップルなど主要仮想通貨の値固めとAIによる価格予測

リップル社の法的問題が解決し、決済ネットワークにAI駆動のコンプライアンスシステムが導入されたことで、XRP価格は約2.78ドルで安定。

夏の力強い上昇の後、ほとんどの大型銘柄は値固めの段階に入っており、市場活動は健全な状態を保っている。

ビットコインは最近12万6,000ドルに達した後、小幅な調整を経て現在約12万ドルで取引されている。

半減期後も世界のファンドがビットコインを蓄積しており、今年のビットコインETFへの資金流入額が45億ドルを超えていることは、その地位を裏付けている。

GPT-5、DeepSeek、ChatGPTなどの先進的なAIエンジンが、オンチェーンのパターンやETFデータ、流動性のトレンドを分析し、市場の次の主要な段階を予測している。

これらのAIは、年末にかけて主要資産の強さが継続し、2025年12月から2026年第1四半期にかけて価格が急騰する可能性があるとの見方で一致した。

GPT-5の深層学習モデルは、機関投資家からの資金流入と取引所での供給量減少を理由に、2026年初頭までにビットコイン価格が17万ドルから18万5,000ドルの間になると予測している。

また、リップル社のAIを活用したインフラと期待されるETF承認が新たな流動性をもたらすことで、XRPは3.80ドルから4.00ドルに向けて上昇する可能性があるとした。

DeepSeekは、アブダビでの新たなバリデーター稼働や主要なWeb3プラットフォームでの採用を背景に、ソラナの価格が300ドルから320ドルの間で推移すると予測している。

AIが注目する新星「Bitcoin Hyper」｜ビットコインの限界を超える革新性

主要銘柄の分析が進む一方で、データ駆動型のAIモデルが特に注目し始めた新興資産がある。それが、一部のモデルが仮想通貨市場の次なる変革者になる可能性を示唆するプロジェクト「Bitcoin Hyper（HYPER）」だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの堅牢なセキュリティを活用しつつ、取引の高速化とコスト削減を目指す新興コイン。

ゼロ知識ロールアップ技術とソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、通常10分要するビットコインのブロック生成時間を数秒に短縮することを目指している。

そのプロトコルは、ビットコインのUTXO基盤の上にレイヤー2のEVM互換エンジンを統合し、スマートコントラクトやステーキング、イールドアグリゲーションをサポートするハイブリッドトークンとして、AIによる予測に現れ始めている。

現在進行中のプレセールでは、既に2,300万ドル以上の資金調達に成功しており、市場の高い期待を示している。

一部のAIモデルは、初期の流動性注入とプロトコルの提携により、6～9ヶ月以内に時価総額でトップ50に入ると予想している。

