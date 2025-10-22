マスク氏のAI動画でFlokiが20%超急騰｜ソラナ市場で実用性

最終更新日: 10月 22, 2025

イーロン・マスク氏は20日、自身のX（旧ツイッター）アカウントで、愛犬であるシバイヌ「Floki」をCEOとする人工知能（AI）生成動画を公開した。

この投稿は市場に即座に反応し、同名のミームコインFlokiの価格が一時20%以上急騰する要因となった。

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

同氏は2023年のツイッターCEO辞任時にも愛犬を後任に指名するジョークを披露しており、今回の動画はこれを彷彿とさせる内容だ。

マスク氏の影響力でFlokiが急騰、ソラナ市場の投機性が顕在化

マスク氏の投稿直後、イーサリアム（ETH）を基盤とする暗号資産（仮想通貨）Flokiの価格は急激な変動を見せた。

価格は0.00006572ドルから一時0.00008469ドルまで高騰し、報道機関により20%から28.8%の上昇率が報告された。その後、価格は約0.00007998ドルで落ち着いた。

今回の急騰は、マスク氏のソーシャルメディア活動が、特に犬をテーマにしたミームコイン市場へ直接的な影響を与える最新事例である。

同氏の過去のドージコイン価格などへの言及は、これまでも関連銘柄の価格を大きく左右してきた経緯がある。愛犬名と仮想通貨名が一致しているため、トレーダーは即座に関連付けて行動する傾向にある。

今回の変動は、著名人の影響が依然として仮想通貨市場、特にコミュニティの感情に価値を依存する投機的なミームコイン分野でいかに大きいかを示している。

さらに、10月10日の市場暴落でミームコイン分野の時価総額が約40%減少していたこともあり、今回のマスク氏による投稿は、急反発の強力なきっかけとなった可能性がある。

実用性を備えた次世代ミームコインSnorter Bot（SNORT）の台頭

投機的な動きがある一方で、現在のミームコイン市場は、単なる話題性だけでなく具体的な実用性を備えたプロジェクトへと進化する新たなトレンドが生まれている。

これはコミュニティの熱狂と現実世界のユースケースを結びつけ、持続的な価値を創造することを目指す動きだ。

その代表格として注目を集めているのが、ソラナエコシステム上で機能するTelegramトレーディングボットを基盤としたSnorter Bot（SNORT）である。

SNORTは、有望なトークンの発見や取引の自動化を支援する実用的なツールをトレーダーに提供している。

SNORTトークン保有者は、取引手数料の割引や高度な分析機能へのアクセス、およびステーキングによる報酬などの特典を享受できる。

特に早期参加者には1,000%を超えるステーキングAPYが提供されるとの情報があり、市場の大きな関心を集めている。

現在進行中のプレセールでは、すでに資金調達額が5,000,000ドルを突破し、成功裏に終了間近となっている。

話題性と実用性を兼ね備えた次世代ミームコインの動向として、SNORTの今後の展開に市場の関心が集まっている。