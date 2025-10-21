BTC $110,434.78 2.16%
Industry Talk

イーサリアム4,300ドルへの道筋｜10億ドル規模の準備資産構想

イーサリアム(ETH)
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
上昇トレンドを示すチャートを背景に輝くイーサリアムのロゴ

イーサリアム（ETH）は18日、3,881.50ドル（約58万2,000円）付近で取引され過去24時間で4.04%の上昇を記録し、7日間にわたる上昇トレンドを拡大した。

日中高値では3,924ドル（約58万8,600円）を記録するなど、市場には楽観的な見方が再燃。

オンチェーンファンダメンタルズの改善と、機関投資家による買い集めの増加が価格上昇の背景にある。

機関投資家のイーサリアム採用加速が示唆する強気相場

DeFiLlamaのデータによると、イーサリアムのDeFiでの預かり資産総額は840億ドル近くに達し、世界のDeFi流動性の約3分の2を占めており、分散型金融における支配的な地位を維持している。

イーサリアムの機関投資家による採用が着実に進む中、アジアの投資家コンソーシアムが、イーサリアムを地域の準備資産として確立するための10億ドル規模の準備資産を準備していることが判明した。

ブルームバーグの報道によれば、すでに誓約額は10億ドルを超えており、ETHの直接保有とDeFi上の利回り戦略を組み合わせるものと報じられている。

企業の準備資産としてもETHの組み入れが進んでおり、合計約360万ETHが保有され、その合計価値は約30億ドルに上る。

テクニカルな観点から見ると、イーサリアムの価格は現在、対称トライアングル内で値固めをしている状態であり、このパターンはしばしば急激なブレイクアウトに先行する。

現在の値固めは、オンチェーンデータや機関投資家からの資金流入によって裏付けられており、次の大きな上昇に向けた買い集めの期間である可能性が高い。

イーサリアムの活況を横目に、次世代プロジェクト「Bitcoin Hyper」が台頭

イーサリアム市場の活況が続く一方で、暗号資産（仮想通貨）市場全体では、ビットコイン（BTC）が抱えるスケーラビリティ問題への挑戦が大きな注目を集めている。

その代表的存在として期待されているのが、レイヤー2プロジェクトとして開発が進むBitcoin Hyper（HYPER）だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの堅牢なセキュリティを活用しつつ、取引の高速化とコスト削減を目指す新興コインである。

ゼロ知識ロールアップ技術とソラナ仮想マシン（SVM）を統合することで、通常10分要するビットコインのブロック生成時間を数秒に短縮することを目指している。

開発チームは、ソラナ仮想マシン（SVM）技術を統合することで、1秒あたり最大6万5,000件規模の高速処理を実現し、よりスピーディーで低コストな取引が可能。

Bitcoin Hyperは、ビットコインが直面する限界を打破し、ブロックチェーン技術の次なる進化を牽引する存在として、今後の市場動向を左右する可能性を秘めている。

Bitcoin Hyperを見てみる

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

