カナーン、日本の電力網最適化へ｜4.5MWマイニング契約締結

Naoya Tokunaga
Naoya Tokunaga
Naoya Tokunaga
Naoya Tokunaga
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
日本の電力網と統合された先進的な水冷式仮想通貨マイニングサーバー

マイニング機器大手のカナーンは10月30日、日本の電力エンジニアリングソリューションプロバイダーと4.5メガワットのマイニング機器販売契約を締結した。

日本の電力網最適化プロジェクトに参画

このプロジェクトは、日本の大手地方電力会社が主導し、電力網の最適化を目指すものだ。

カナーンは水冷式のAvalon A1566HA-488Tサーバーを供給し、2025年末までに稼働開始を予定している。

導入されるサーバーには独自のスマート制御チップが搭載される。

周波数・電圧・ハッシュレートを動的に調整することで電力負荷の変動を吸収し、エネルギー効率を維持する。

リアルタイムのフィードバック制御により、電力網の安定性向上に寄与する設計となっている。

規制緩和が後押しするインフラ統合

背景には、日本国内で増加する住宅・データセンター需要に伴う電力負荷の上昇がある。

水冷式アーキテクチャを採用したカナーンのサーバーは、低炭素化と高効率データ処理の両立を目的としており、日本のエネルギー政策とも整合する。

また、日本政府は仮想通貨（暗号資産）の規制改革を進めており、仮想通貨を金融商品取引法で「金融商品」と再分類する見込みだ。

仮想通貨利益への一律20%課税や、銀行によるデジタル資産参入の拡大なども政策案に含まれている。

これにより、ブロックチェーンインフラを国内の電力システムに統合する環境が整いつつある。

同様のトレンドは、分散型金融（DeFi）や他のWeb3領域でも進行中だ。

AI・再エネ・ブロックチェーンの交差点に立つカナーン

カナーンの技術は、マイニング効率の向上だけでなく、電力負荷を平準化するためのオーバークロック・アンダークロック制御を可能にする。

これにより、ブロックチェーンコンピューティングを電力網の一部として機能させるという新たなユースケースが提示されている。

今回の契約は、同社がAIインフラ、再生可能エネルギー、ブロックチェーン計算の交差点に位置しつつあることを示すものだ。

水冷技術を活用したデータ処理能力は、日本の電力網の強靭性向上にも寄与する可能性が高い。

