BNB、史上最高値1370ドルを記録｜時価総額3位に

バイナンスエコシステムのネイティブトークンであるバイナンスコインbnb logo BNB -0.7100%は13日、史上最高値となる1370ドルに達した

この価格水準は、BNBの時価総額を1810億ドル以上に押し上げ、暗号資産（仮想通貨）市場で3番目に大きい規模となった。

日中の上昇率は15.22%に達し、数日前に190億ドルが市場から消失した暴落からの急速な回復を記録した。

この急騰に先立ち、バイナンスコインは過去1週間で13.23%、過去1ヶ月で47.7%の上昇を見せていた。

バイナンスコインの価格高騰を支えた3つの要因

バイナンスコインが記録的な価格高騰を達成した背景には、主に3つの要因がある。

第一に、バイナンスが実施した約430億円規模のユーザー補償だ。

この迅速な対応が投資家の信頼を回復させた。

第二に、中国の投資銀行による約912億円規模のバイナンスコイン特化ファンド設立が、機関投資家からの強力な支持を示し、買い圧力を強固にした。

第三に、マクロ市場全体の回復も追い風となった。

これらの要因が重なり、バイナンスコインはビットコインbtc logo BTC +0.7500%などを大幅に上回るパフォーマンスを見せ、取引高も約73%急増した。

6日の最高値をわずか1週間で更新し、市場の変動に対する高い回復力を証明した。

アナリストは主要アルトコイン、BNBの短期目標価格を1400ドルから1500ドルと分析している。

プラットフォームの戦略、機関投資家の資金流入、市場動向が組み合わさった結果、バイナンスコインは力強い成長を見せている。

バイナンスコイン関連ニュース

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
