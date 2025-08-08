BTC $116,663.96 0.10%
リップル（XRP）、SECと和解成立で急騰｜5年の訴訟に終止符

SECとの和解を受けて急騰するリップル（XRP）の今後を象徴する未来的なデジタルアート

リップル社は8日、米証券取引委員会（SEC）との間で、5年に及んだ訴訟の和解が成立したと発表した。

このニュースを受け、同社が発行する暗号資産（仮想通貨）リップルxrp logo XRP +11.27%の価格が急騰。

今回の和解は、長らく市場に重くのしかかっていた法的リスクを取り除くものであり、今後の規制の方向性を示す重要な節目として注目されている。

SECとの和解で法的リスク解消

リップル社とSECは、XRPの有価証券性を巡る法廷闘争に終止符を打った。和解条件には、罰金5,000万ドル（約73.5億円）とエスクロー口座からの7,500万ドル（約110.25億円）の返還を含む、総額1億2,500万ドル（約183.75億円）の支払いが含まれている。

今回の和解は、この判例を決定的なものとし、長らくXRPの普及を妨げてきた最大の法的リスクを解消する。

これにより、米国内でのビジネス環境が大きく改善し、仮想通貨業界全体に前向きな影響を与えるとの期待が高まっている。

規制の明確化は、これまで訴訟リスクを懸念してXRPへの投資を控えていた機関投資家にとって、追い風となる。

リップル社と秘密保持契約を結んでいる1,700社以上の企業との提携が再開される可能性も指摘されており、XRPの市場における存在感がさらに高まる見通しだ。

市場の信頼回復と今後の価格見通し

和解の発表後、XRPの価格は一時13%急騰し、2025年7月28日以来の最高値となる3.36ドル（約494円）を記録した。

これは、重要な抵抗線であった3.20ドル（約470円）を突破する動きであり、テクニカル分析上でも強い上昇トレンドを示している。この上昇率は、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）といった主要な仮想通貨を上回るものだ。

アナリストからは、XRPの今後の価格動向に対して強気な見通しが相次いでいる。一部のアナリストは、短期的な目標価格を3.50ドル（約515円）から3.80ドル（約559円）と予測。

さらに、著名なアナリストであるザック・レクター氏は、滞留していた需要が一気に解放されることで、2025年9月までに5ドルから15ドルに達する可能性を指摘している。今回の訴訟決着は、デジタル資産の法的分類を巡る重要な判例として、今後の市場に大きな影響を与えそうだ。

