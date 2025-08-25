エックスモバイル、携帯料金に応じBTCが貯まる新サービス開始

エックスモバイル株式会社は25日、月々の携帯電話利用料金に応じてビットコインに交換可能なポイントが付与される新サービス「BTC Mobile」を開始した。

利用者は、毎月の通信料金に応じた「無料ポイント」を、ビットコインの市場価格に連動する独自の「BTCP」ポイントに交換できる。

このBTCPは提携する暗号資産（仮想通貨）交換所で使える商品券に交換可能で、最終的に実際のビットコインを購入できる仕組みだ。

これにより、利用者は仮想通貨取引の専門知識がなくても、日々のスマートフォン利用を通じてビットコイン取得のプロセスを体験できる。

協業で価値を創造する新たな戦略

エックスモバイルの事業哲学は、社名にもある「X（クロス）」、つまり異なる強みを持つ他社との協業による新たな価値創造にある。今回の「BTC Mobile」は、この哲学を色濃く反映したサービスと言える。

同社はこれまでにも、ドン・キホーテとの「マジモバ」や実業家の堀江貴文氏との「HORIE MOBILE」など、独自の提携戦略で注目を集めてきた。

2025年2月には株式会社フィナンシェと「クリプトニンジャモバイル」を、同年3月にはスーパーマーケットのベルクと「ベルモバ」を開始するなど、その動きは通信業界にとどまらない。

今回のサービスは、日本国内で高まるビットコインやアルトコインへの関心と、既存サービスとデジタル資産を結びつける商品への需要に応えるものだ。

特に、先行する「クリプトニンジャモバイル」で得た顧客からのフィードバックを活かし、より多くの人々が仮想通貨の概念を理解しやすいようサービスを改良したという。

普及モデルとしての「BTC Mobile」

この新サービスは、ビットコインの今後を考える上で、新たな普及モデルとなる可能性を秘めている。

携帯電話という日常に不可欠なサービスを通じてポイントを貯め、ビットコインに触れる機会を提供することで、心理的なハードルを大幅に下げることが期待される。

これは、競争が激化する日本のモバイルキャリア市場において、通信プラン以外の付加価値で他社との差別化を図る狙いもある。ブロックチェーン技術に関心を持つが、直接的な取引には慎重なテクノロジー感度の高い消費者層の取り込みを狙う。

サービス開始を記念し、同社は8月25日から9月30日までの申込者を対象に、初月の利用料金に相当する無料ポイントを進呈するキャンペーンを実施する。