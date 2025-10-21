BTC $107,932.41 -2.96%
ETH $3,887.23 -4.07%
SOL $184.31 -4.50%
BNB $1,069.72 -4.80%
XRP $2.42 -1.63%
DOGE $0.19 -3.47%
SHIB $0.0000099 -2.94%
PEPE $0.0000068 -4.74%
Cryptonews アルトコインニュース

ワイオミング州発ステーブルコインFRNT、7チェーンで追加発行

アルトコイン
暗号資産ライター
Yu Ashina
暗号資産ライター
Yu Ashina
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ワイオミング州の紋章が描かれたステーブルコインと、ブロックチェーンネットワークのイメージ。

ワイオミング州は19日、米国初の州発行ステーブルコインとなるフロンティア・ステーブル・トークン（FRNT）を追加発行した

州政府は、ソラナ（SOL）、イーサリアム（ETH）、Arbitrum、Base、Optimism、Polygon、AvalancheCチェーンの7つのブロックチェーンネットワークそれぞれに10万FRNTを発行し、6つのアドレスに合計70万トークンを配布した。

米ドルと短期国債に加えて2%の準備金で裏付けられ、その利回り収益はワイオミング州の教育基金を支援する仕組みとなっている。

マルチチェーン展開で相互運用性を実現

FRNTは2023年に制定されたワイオミング州ステーブルトークン法に基づき、州のステーブルトークン委員会が管理する。

米ドルと1対1で価値が連動する法定通貨担保型のステーブルコインであり、現実世界での利用を目的として設計されている。

FRNTのマルチチェーン展開には、レイヤーゼロのオムニチェーン・ファンジブル・トークン（OFT）規格が採用されている。

これにより、利用者は異なるネットワーク間でもシームレスに取引が可能となり、利便性が大幅に向上する見通しだ。

州は準備金として米ドルと短期国債を保有し、トークン発行額の102%を確保することで過剰担保を実現した。

ワイオミング州は仮想通貨の発行を一元管理しつつ、幅広いエコシステムへのアクセスを提供する戦略をとっている。

公共財源と実用性の両立

FRNTの大きな特徴は、実用性と公共的な収益モデルを両立させている点にある。

決済企業Rainが提供するVisaカードと統合されており、利用者はVisaが使える店舗やオンラインサービスでFRNTを直接使用できる。

準備資産から得られる利回り収益の一部は、州の学校財団基金に充当される。

これはブロックチェーン技術を活用し、州の公共教育を支える持続可能な財源を生み出す画期的な試みであり、分散型金融（DeFi）の新たな可能性を示している。

準備資産の管理はフランクリン・アドバイザーズ社が担当し、ザ・ネットワーク・ファーム社による月次監査を通じて透明性が確保される。

このプロジェクトは、規制の枠組みと技術革新を融合させ、州が支援するデジタル通貨の新たなモデルを提示している。

XRPニュース
XRP約4.5億円の盗難、ハードウェアウォレットから不正流出
2025-10-20 16:05:10
,
筆者 Ikkan Kawade
相場分析
【10月21日最新XRP分析】2.50ドル急騰の背景、今後の展開を解説
2025-10-21 11:47:58
,
筆者 Hideaki S.
アルトコインニュース
3大メガバンク、円建てステーブルコイン共同開発｜法人決済を革新
2025-10-18 22:54:31
,
筆者 Naoya Tokunaga

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,850,698,925,267
-5.14
トレンドの仮想通貨
XRPニュース
XRP約4.5億円の盗難、ハードウェアウォレットから不正流出
2025-10-20 16:05:10
,
筆者 Ikkan Kawade
相場分析
【10月21日最新XRP分析】2.50ドル急騰の背景、今後の展開を解説
2025-10-21 11:47:58
,
筆者 Hideaki S.
アルトコインニュース
3大メガバンク、円建てステーブルコイン共同開発｜法人決済を革新
2025-10-18 22:54:31
,
筆者 Naoya Tokunaga

注目記事

ビットコインニュース
コンヴァノ、BTC売買で7億円の利益確定｜保有量665BTCに
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-21 13:00:17
アルトコインニュース
Gemini、ソラナ報酬型クレカ発表｜自動ステーキング機能搭載
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-10-21 12:13:57
Yu Ashina
暗号資産ライター
Crypto News Japanライター。2021年に暗号資産（仮想通貨）やWeb3、NFTに関心を持ち投資を開始。2022年にはブロガーとしてNFTや仮想通貨に関する個人ブログを設立。2023年に暗号資産ライターとして従事し始め、Crypto News Japanに参画。主な専門分野は仮想通貨、Web3、デジタルトークンなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム