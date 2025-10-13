BTC $115,591.20 4.15%
ETH $4,169.50 9.76%
SOL $197.05 10.63%
BNB $1,308.80 16.25%
XRP $2.57 8.85%
DOGE $0.20 12.57%
SHIB $0.000010 6.70%
PEPE $0.0000075 13.23%
Cryptonews 金融・経済ニュース

バイナンス創業者CZ氏に恩赦か、ホワイトハウスが検討と報道

仮想通貨 仮想通貨取引所
暗号資産ライター
Yu Ashina
暗号資産ライター
Yu Ashina
筆者について

Crypto News...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
夕暮れのホワイトハウスを背景に、輝くバイナンスのロゴと天秤が描かれた象徴的な画像

ホワイトハウスが10日、仮想通貨取引所バイナンスの創業者CZ氏に対する大統領恩赦の可能性を検討していると報じられた

CZ氏は2023年、マネーロンダリング防止対策の不備により米国の銀行秘密法違反で有罪を認め、5000万ドルの罰金支払いとCEO辞任後、2024年4月から4カ月間服役した。

バイナンスも43億ドル（約6579億円）の企業罰金を支払っている。

恩赦が実現すれば重罪記録が抹消され、筆頭株主として残る同氏の米国事業関与が可能となり、仮想通貨に友好的な政策転換のシグナルとなり得る。

恩赦を巡る政治的思惑と内部対立

今回の恩赦検討の背景には、トランプ大統領顧問らによる政治的な判断があるとみられている。

顧問らは、この事件がバイデン前政権による仮想通貨業界への過度な取り締まりを反映したものであり、政治的動機に基づいていると主張している。

恩赦は、イノベーションを促進し、ブロックチェーン関連企業を米国に誘致するというトランプ政権の親仮想通貨姿勢を明確に示す動きとなるだろう。

このような期待感は、代表的な仮想通貨であるビットコイン（BTC）の価格動向にも影響を与える可能性がある。

一方で、ホワイトハウス内部では意見が分かれている。

一部の顧問は、この事件を法執行における画期的な成功と見なす規制当局からの強い反発を懸念している。

また、ガザやウクライナでの紛争、米中間の貿易摩擦といった他の国際的な優先課題が、最終的な決定を遅らせる可能性も指摘されている。

市場とCZ氏の将来への影響

恩赦に関する憶測は市場に影響を与え始めており、予測市場のカルシなどでは関連する賭けの活動が活発化している。

しかし、恩赦がCZ氏の完全な復帰を意味するわけではない。

同氏の司法取引には、バイナンスでの経営幹部職から永久に退くという条項が含まれており、これは恩赦だけでは覆せない。

ただし、顧問や戦略的ポジションといった形での公式な復帰への道を開く可能性はある。

この恩赦問題とは別に、トランプ大統領が提案している中国製品への100%関税案も、最近の仮想通貨市場の変動要因の一つとなっている。

関係者によると、恩赦に関する決定は年内に下される可能性があるものの、大統領による恩赦の決定プロセスは遅延することも多く、先行きは不透明なままだ。

この問題はCZ氏個人だけでなく、バイナンス取引所のネイティブトークンであるバイナンスコイン（BNB）の将来性にも関わるため、投資家からの注目が集まっている。

Industry Talk
ヘイズ氏、ビットコイン4年周期は終了と分析｜今後の投資戦略は？
2025-10-10 18:50:00
,
筆者 Daisuke F.
Industry Talk
DeepSeek AI選定、億り人狙うプレセール3選｜イーサリアム超なるか
2025-10-10 19:10:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
10月第2週の仮想通貨ニュース｜メタプラネットのBTC戦略停滞など
2025-10-13 11:19:01
,
筆者 Naoki Saito

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,126,088,358,613
-8.02
トレンドの仮想通貨
Industry Talk
ヘイズ氏、ビットコイン4年周期は終了と分析｜今後の投資戦略は？
2025-10-10 18:50:00
,
筆者 Daisuke F.
Industry Talk
DeepSeek AI選定、億り人狙うプレセール3選｜イーサリアム超なるか
2025-10-10 19:10:00
,
筆者 Daisuke F.
ビットコインニュース
10月第2週の仮想通貨ニュース｜メタプラネットのBTC戦略停滞など
2025-10-13 11:19:01
,
筆者 Naoki Saito

注目記事

相場分析
ETH急騰、AWS統合がトリガーに｜今後の価格抵抗ラインを分析
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-10-13 12:04:11
ビットコインニュース
10月第2週の仮想通貨ニュース｜メタプラネットのBTC戦略停滞など
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-10-13 11:19:01
Yu Ashina
暗号資産ライター
Crypto News Japanライター。2021年に暗号資産（仮想通貨）やWeb3、NFTに関心を持ち投資を開始。2022年にはブロガーとしてNFTや仮想通貨に関する個人ブログを設立。2023年に暗号資産ライターとして従事し始め、Crypto News Japanに参画。主な専門分野は仮想通貨、Web3、デジタルトークンなど。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム