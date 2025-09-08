9月第2週の仮想通貨ニュース｜トランプ銘柄WLFIトークンの取引所上場など

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Shunsuke Saito 編集長 Shunsuke Saito 筆者について Crypto News... 著者の記事を読む 最終更新日: 9月 8, 2025

2025年9月第2週の暗号資産（仮想通貨）市場は、World Liberty FinancialのWLFIがバイナンスなどに上場、メタプラットによるビットコイン（BTC）追加購入などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、過去7日間で1.69%上昇し、3兆8,300億ドルの規模となっている。

本記事では、そのような2025年9月第2週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

トランプ関連の仮想通貨WLFIが取引所に上場、価格は乱高下

トランプ一族支援のWorld Liberty FinancialのトークンWLFIが、バイナンスなど主要取引所に上場。取引開始直後に0.40ドルまで高騰したが、1億6000万WLFIの売却で0.24ドル前後に下落。イーサリアムやソラナ対応のガバナンストークンで、トランプ家の50億ドル相当の保有が論争を呼んでいる。

続きを読む

メタプラネット、5550億円調達承認｜ビットコイン追加購入へ

東証上場のメタプラネットは、最大5550億円の資金調達を株主総会で承認。5億5500万株の優先株発行で、ビットコイン取得を加速する。現在約2万BTCを保有し、2027年末までに21万BTC（総供給量の1%）を目指す。日本企業による仮想通貨の財務戦略として注目され、株価下落や市場リスクも課題に。

続きを読む

SBI VCトレード、コンヴァノと提携｜ビットコイン財務戦略を支援

SBI VCトレードは、東証グロース上場のコンヴァノと提携し、ビットコイン財務戦略を支援。コンヴァノは2027年3月までに2万1000BTCの取得を目指す。SBIの安全性、大口取引の柔軟性、税制優遇が選定理由。日本企業の仮想通貨導入加速とDeFi分野への関心高まりが期待される。

続きを読む

ソフトバンク支援企業も参画、新レイヤー1「Somnia」正式公開

Somnia財団は、ソフトバンク出資のImprobable社と共同開発したレイヤー1ブロックチェーンSomniaとトークンSOMIをローンチ。テストネットで100億件のトランザクションを記録し、毎秒100万TPS超の処理能力とEVM互換性を誇る。ゲームやDeFi向けに設計され、2億7000万ドルの資金でエコシステム拡大を目指す。

続きを読む

ソラナ史上最大、アップグレード「Alpenglow」を賛成98％で可決

ソラナ（SOL）のバリデーターは、ネットワーク史上最大のアップグレードAlpenglowを98%の賛成で可決。新コンセンサスプロトコルVotorにより、ブロック確定時間を12.8秒から150ミリ秒に短縮。Rotorでデータ転送を効率化し、Google並みの速度を目指す。ソラナの技術革新として注目される。

続きを読む

ポケモンカード、RWAトークン市場を活性化か｜Bitwise分析

Bitwiseの分析によると、ポケモンカードがトークン化によるRWA市場の新資産クラスとして浮上。ソラナ基盤のCollectorCryptなどにより、NFTで物理カードの取引やゲーム機能を強化。2025年8月の取引高は1億2450万ドルで、ソラナの低手数料が優位。コレクター層拡大と市場革新が期待される。

続きを読む

金融庁、暗号資産の二重規制撤廃を提案｜金商法へ一本化の方針

金融庁は、仮想通貨の二重規制を金融商品取引法に一本化する方針を提案。現行の資金決済法と金商法の重複が事業者負担を招くと指摘。2026年国会での新法案提出を目指し、情報開示強化やレバレッジ上限引き上げも検討。利用者保護と市場信頼性向上が目標。

続きを読む