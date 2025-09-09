ビットコイン、年末に20万ドル到達｜専門家予測と注目の関連銘柄

最終更新日: 9月 9, 2025

ファンドストラット・グローバル・アドバイザーズのトム・リー調査責任者は8日、ビットコイン BTC +0.49%が2025年末までに20万ドルに達する可能性を表明した。

現在価格の約11万2000ドルからほぼ倍増となる予測で、FRB利下げが第4四半期に強力な追い風となると分析している。

金融政策転換がビットコイン上昇の鍵

リー氏はCNBCの番組で「ビットコインやイーサリアムのような仮想通貨は金融政策に非常に敏感だ」と言及。

FRBが利下げに転じることで第4四半期に極めて力強い市場環境が形成される見通しを示し、9月17日の次回FOMC会合を重要な触媒として位置付けた。

最新の雇用統計では雇用者数の増加が予想を大幅に下回る結果となり、市場では当初予測の年2回を上回る3回の利下げが期待されている。

リー氏は労働市場の軟化について「FRBが無視できない状況になっている」と評価し、過去の利下げ局面で仮想通貨が好調だった1998年と2024年の実績を挙げた。

同氏は史上最高値圏でも市場参加者がなお弱気である点を指摘し、これを上昇の余地があることの証左と解釈している。

FRBが9カ月間政策を据え置いたのは歴史的に異例の状況で、第4四半期からの利下げ再開がビットコイン今後の価格上昇の起点になると強調した。

機関投資家も注目する供給制約と市場構造

ファンドストラット予測の背景には、ビットコインの供給制約も大きく影響している。

リー氏は「95％のビットコインが既に採掘済みだが、世界の95％の人がビットコインを保有していない」と述べ、需要と供給の深刻な不均衡を指摘した。

一方で市場には慎重論も存在する。

予測市場のポリーマーケットでは年末20万ドル到達確率を8％と評価し、著名評論家のピーター・シフ氏もこの予測の実現可能性に疑問を呈している。

長期視点では、ビットコインが金市場の25％規模に相当する20万ドルから25万ドルのレンジでも妥当としており、最終的には100万ドル超の可能性も言及している。

BTCのレイヤー2銘柄が急騰相場に波乗りか

ビットコイン本体の価格高騰期待が高まる中、レイヤー2ソリューションは、次の大きな成長分野として期待されている。

その代表格として注目を浴びているのがBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ホワイトペーパーによると、ソラナ仮想マシン（SVM）を活用したプロプライエタリなL2ソリューションにより、低遅延・高速・高スループットのビットコイン取引を提供する計画である。

現在プレセール段階にあるが、その革新的アプローチへの期待から既に1460万ドル以上を調達済みと報告されており、市場の高い関心を示している。

一部アナリストは初期参加者に対して5000％超のステーキング報酬可能性や、将来的な100倍の価格上昇ポテンシャルを指摘している。

初期の人気ぶりからBitcoin Hyperは詐欺と疑う声も聞かれたが、Coinsult社による徹底したセキュリティ監査完了により、懸念を一掃している状況となっている。

Bitcoin Hyperの買い方については公式ウェブサイトでのプレセール参加が可能で、ETHやBNBなどの主要仮想通貨での購入に対応している。

Bitcoin Hyperは今後、ホワイトペーパーで2025年第3四半期にメインネット立ち上げが予定されており、L2ネットワークと関連するdAppエコシステムの本格展開が計画されている。

ビットコインの成長と共に、このような革新的プロジェクトが今後どのように市場を形成していくか、その動向から目が離せない。