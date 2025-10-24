高市早苗新政権、経済対策を発表｜BTC100万ドル到達の引金なるか

暗号資産ライター Daisuke F. 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト



日本初の女性首相となった高市早苗氏が24日、臨時国会で所信表明演説を行い、「責任ある積極財政」の方針を明確に打ち出した。

物価高対策として冬場の電気・ガス料金支援やガソリン税暫定税率の廃止、地方交付金の拡充などを盛り込んだ経済対策を策定する。

この動きに対し、ビットメックスのアーサー・ヘイズ共同創業者は、日本は食料やエネルギーコストの上昇に対応するため、国民にお金を印刷して配布している。

円は200円に下落し、ビットコイン（BTC）は100万ドルに到達するだろうと予測した。

高市新政権の経済対策、財政出動で物価高に対処

高市首相は24日の所信表明演説で「経済あっての財政」という基本方針を表明。

強い経済構築のため、戦略的な財政出動を行う考えを示した。

具体的な物価高対策として、ガソリン税の旧暫定税率を今国会で廃止する法案の成立を期す。

いわゆる103万円の壁については、今年の年末調整で160万円まで対応し、基礎控除を物価に連動した形でさらに引き上げる税制措置の議論を進める。

赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応として、診療報酬・介護報酬改定の時期を待たず、経営改善と従業者の処遇改善につながる補助金を措置する。

自民党が参院選で掲げた国民一律2万円の現金給付は、国民の理解が得られなかったとして実施しない。

円の価値が下落、1ドル150円時代の新防衛策とは

高市首相は中長期的な成長戦略として危機管理投資を掲げた。

経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障などのリスクに対し、官民が手を携えて先手を打って行う戦略的な投資。

AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙、サイバーセキュリティーなどの戦略分野に大胆な投資促進を行う。

農業については5年間の農業構造転換集中対策期間で別枠予算を確保。

世界トップレベルの植物工場、陸上養殖、衛星情報、AI解析などの先端技術も活用し、稼げる農林水産業を創出する。

原子力やペロブスカイト太陽電池をはじめとする国産エネルギーを重視し、GX予算を活用して脱炭素電源を最大限活用する方針も示した。

金融緩和が追い風、ビットコイン今後を押し上げか

ヘイズ氏は以前から、日本銀行が量的緩和（QE）を再開すれば、将来性が高いビットコインや他のリスク資産の大幅な上昇につながると主張してきた。

量的緩和とは、中央銀行が国債などを買い入れて市場に資金を供給し、金利を下げて景気を刺激する政策。

高市首相は所信表明演説で「所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収を増加させることを目指す」と説明。

成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑え、政府債務残高の対GDP比を引き下げていくことで、財政の持続可能性を実現すると強調した。

市場では日銀の金融政策に注目が集まっている。

アナリストの多くは、日銀が2026年初めまでに累計0.75％の利上げを実施すると予測しているが、具体的な時期については意見が分かれている。

あなたの資産は大丈夫、代替資産への関心高まる

円安と金融緩和の組み合わせは、法定通貨の価値下落への懸念を高めている。

マクロアナリストの一部は、高市氏の経済刺激策支持の姿勢が、日本の金融緩和への転換を早める可能性があると指摘。

ヘイズ氏の見解は、こうした財政・金融政策が結果的にビットコインのような代替資産への関心を高める可能性を示唆するもの。

市場では日経平均株価が上昇する一方、円の弱含みが続いている。

法定通貨の価値が揺らぐ中、ビットコインなど新しい暗号資産（仮想通貨）が、インフレヘッジとして新たな役割を担う可能性が高まっている。

ビットコインの進化形、次世代プロジェクトが急浮上

マクロ経済の変動は、ビットコインだけでなく、そのエコシステム全体への関心を加速させている。

その最前線として期待されているのが、Bitcoin Hyper（HYPER）。

ビットコインのセキュリティを継承しつつ、取引の遅延や手数料の高騰といった課題を解決するために設計されたレイヤー2だ。

ソラナ仮想マシン上で動作することで、ビットコインユーザーにWeb3.0の機能を提供。

DeFiアプリケーションの利用、ステーキング報酬、NFT、メタバースといった新しいデジタル経済圏へのアクセスを可能にする設計となっている。

Bitcoin Hyperはプレセールの最終段階にあり、2460万ドルの調達に成功している。

2025年末までには主要取引所への上場も予定されており、一部のアナリストからは最大100倍のリターンを予測する声も上がっている。

法定通貨の価値が揺らぐ中で、Bitcoin Hyperのようなプロジェクトが、資産の避難先として重要な役割を担っていく可能性がある。