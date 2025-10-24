BTC $110,576.06 1.82%
Cryptonews アルトコインニュース

ソラナRWA市場、7億ドル突破で過去最高を記録｜前年比+500%

ソラナ(SOL)
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

著者の記事を読む
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
筆者について

著者の記事を読む
最終更新日: 
ソラナのロゴと、トークン化された現実資産（RWA）を象徴する未来的なデジタルグラフィック

ソラナ（SOL）上のトークン化された現実資産（RWA）の総額はこのほど、過去最高となる7億ドルを突破した。

この7億ドルという数字はステーブルコイン以外のRWAを指す。ステーブルコインを含めると、その総額は135億ドルを超え、前年比で約500%の成長を達成している。

RWAのトークン化市場全体は、2022年の50億ドルから2025年9月には290億ドル以上へと急拡大している。これはステーブルコインを除いた数字で、約600%の成長率を示す。

ソラナがRWA市場で選ばれる理由

ソラナにおけるRWAの急速な成長は、その技術的な優位性と機関投資家向けのインフラに起因する。

このネットワークは、平均400ミリ秒のファイナリティと0.001ドル未満という低い取引コストを実現している。

また、過去12ヶ月間で100%の稼働率を維持し、分散型取引所（DEX）の日間取引高はピーク時で359億ドルに達した。

このような高い性能が、高度なトークン化商品を効率的に運用し、急成長する暗号資産（仮想通貨）のDeFiエコシステムで活用することを可能にしている。

Stripe、Visa、PayPal、BlackRockといった大手機関による採用も、ソラナの成長を後押しする要因だ。

これらの企業の取り組みは、単なる概念実証の段階を越え、大規模なプロジェクトへと移行している。

RWAエコシステムの構成と今後の展望

ソラナ上のRWAエコシステムを見ると、その構成には特徴がある。

トークン化された資産全体の96%をステーブルコインが占めている。

特に、USDCの供給量は80億ドルを超え、USDTの20億ドルの4倍に達する。

これはイーサリアム（ETH）上での力関係とは逆の状況だ。

ステーブルコイン以外にも、トークン化の対象は国債のような単純なものから、プライベートクレジット、不動産、株式、収集品といった複雑な資産にまでRWAの応用範囲は広がっている。

Ondo Financeが発行する利回り付きステーブルコインUSDYは1億7600万ドル以上、ブラックロックが発行する米国債ファンドトークンBUIDLは1億7500万ドル以上の規模となっている。

RWA市場の将来性についても、業界は強気の見通しを示している。

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）やスタンダードチャータード銀行は、RWAのトークン化市場が2030年までに数兆ドル規模に成長すると予測する。

ソラナは、Alpenglowコンセンサスアーキテクチャなどの技術改良により、毎秒100万トランザクションの達成を目指している。この技術的優位性により、ソラナは次世代の金融インフラとしての役割を担うと期待されている。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
続きを読む
