米初のXRP現物ETFがローンチ、デジタル資産投資の多様化進む

REXシェアーズとオスプレイ・ファンドは18日、米国で初となるリップル（XRP）の現物ETFをローンチを公表した。

The REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR, is coming this week!$XRPR will be the first U.S. ETF to deliver investors spot exposure to the third largest cryptocurrency by market cap, $XRP.



From REX-Osprey™, the team behind $SSK.@OspreyFunds



View Fund Prospectus:… pic.twitter.com/qMdKhfBZ0e — REX Shares (@REXShares) September 15, 2025

これにより、ビットコインやイーサリアムに限定されていた規制下での暗号資産（仮想通貨）投資が、XRPへと拡大する。

市場では、アルトコインへの投資家の関心の高まりを反映した動きとして注目が集まっている。

米SECが承認、リップル現物ETFに大幅進展

先行して承認・ローンチされたビットコイン現物ETFやイーサリアム現物ETFに続くもので、アルトコイン市場における投資機会の多様化を示す重要な進展となる。

ETFの発行企業は、今回のリップル現物ETFは投資家のアルトコインに対する需要の高まりに応えるものだと説明している。

しかし、先行する現物ETFを持つ主要仮想通貨に対し、リップルが今後も勢いを維持できるかどうかが、市場関係者の間で今後の焦点として議論されている。

市場は、現在の水準を突破して3.59ドル、さらには4.00ドルを目指すシナリオと、反落して2.60ドル付近のサポートラインを試すシナリオの両方を注視している。

XRPの展望とビットコインL2の注目加速

CoinGlassのデータによると、市場では現在、リップルの買い持ちを意味するロングポジションが優勢だ。

特に大手取引所のバイナンスでは、口座の78%以上がロングポジションを保有していることが確認されている。このようなポジションの偏りは、価格が急変した場合に市場が大きく動くリスクをはらんでいる。

一方で、ETFへの資金流入期待が市場の勢いをさらに加速させ、ロングトレーダーの優位性を強固なものにする可能性も指摘されている。

