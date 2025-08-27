BTC $111,046.33 0.57%
Cryptonews ビットコインニュース

ビットコインは7.5万ドルに下落｜企業買い減で仮想通貨に警告

ビットコイン(BTC)
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
下落するビットコインのシンボルと金の雄牛の像が対比的に描かれた画像

暗号資産（仮想通貨）アナリストのピーター・シフ氏は26日、ビットコイン（BTC）が近く約7万5000ドル（約1103万円）まで急落する可能性を警告した。

この見通しは、仮想通貨が直近最高値から13%下落し、10万9000ドルを下回った状況で示された。

シフ氏は、企業による積極的な買い増しと市場の過度な期待にもかかわらず、ビットコインの価格維持ができていない現状を問題視。

「少なくとも7万5000ドルまでの下落は視野に入っている。ストラテジーの平均取得コストをわずかに下回る水準だ」と述べた。

ビットコイン価格の現状と機関投資動向

ビットコインは26日時点で約11万313ドルで取引されており、過去24時間で約1.68%下落した。

同氏の予測する7万5000ドルという水準は、仮想通貨最大の企業保有者であるストラテジー社の平均取得コスト約7万3320ドルを下回る重要な価格帯となる。

ストラテジー社は8月17日時点で62万9376BTCを保有し、総投資額は約461億5000万ドルに達している。

シフ氏は同時期の金価格の横ばい推移やナスダック指数の1%下落と比較してビットコインの相対的な弱さを指摘した。

取引量も前日比10.27%減の775億7000万ドルに落ち込んでおり、投資家の慎重姿勢が浮き彫りになっている。

大口投資家の動きとイーサリアムへの資金移動

市場では注目すべき大口投資家の動きも確認されている。

7年間で10万784BTCを蓄積していた古参ウォレットが8月25日に2万2769BTCを売却。

売却資金で47万2920ETHを取得し、さらに5億7700万ドルのイーサリアムロングポジションを構築した。

この動きは、一部の大口投資家がビットコインからイーサリアム（ETH）へ資金をシフトしていることを示している。

イーサリアムは同時期に一時4946ドルの史上最高値を記録しており、仮想通貨投資が分散している状況がうかがえる。

シフ氏は現在の水準からビットコイン保有者に対し、31%以上の下落を避けるため直ちに売却し、7万5000ドルの底値到達時での再購入を検討するよう助言。

近くスーパーサイクルに入り今後数年間で仮想通貨を大幅に上回るパフォーマンスを示すとの見解を維持している。

