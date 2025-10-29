BTC $113,070.98 -0.80%
Industry Talk

日経平均株価が史上初の5万円突破｜BTCや関連コインなど追い風

ビットコイン(BTC)
Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
日経平均株価5万円突破とビットコイン上昇を表現する金融市場のダイナミックな画像

日経平均株価は27日、取引時間中として史上初めて5万円を突破した。

歴史的な株高は暗号資産（仮想通貨）市場にも押し寄せており、ビットコイン（BTC）が11万5000ドル台を回復した。

リスク資産全般への投資意欲が拡大する中、市場は新たな局面を迎えている。

約3億5000万ドル相当のショートポジションの清算が、ビットコインの回復をさらに後押しした。

オンチェーンデータは、ビットコイン準備高の減少を明らかにしており、価格上昇を期待して資産をコールドストレージに移動させていることを示している。

米株高とAI期待が日本株を押し上げ

今回の急騰には複数の要因が重なった。

米国市場の好調な動きが日本株に波及し、24日のダウ工業株30種平均は472ドル51セント高の4万7207ドル12セントで取引を終えた。

ナスダック総合指数も263ポイント07セント高の2万3204ドル87セントとなった。

米国の消費者物価指数が予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待が高まったことが背景にある。

加えて、米中貿易摩擦への懸念が後退し、グローバルなリスク資産への投資意欲が一段と高まった。

世界的なAI活用への期待から関連株が上昇しており、2000年代のITバブルとの類似性を指摘する声もある。

AIブームは現在の株価上昇を支える重要な柱となっており、株式市場だけでなく、仮想通貨市場にも資金を呼び込む要因となっている。

国内要因として、10月に就任した高市首相の積極的な財政政策への期待が挙げられる。

市場アナリストは「さなえノミクス」と呼ばれる財政拡大政策に言及し、首相選出後、財政拡大への期待から買い注文が広がったと説明した。

ビットコインが11万5000ドル台を回復、今後の動向

ビットコイン価格は週末の下落から急速に回復し、11万5000ドル台を取り戻した。

株式市場の好調がリスク資産全般への投資意欲を高めたことで、仮想通貨市場にも大規模な資金が流入している。

市場の回復は、アナリストが決定的な攻防ラインと呼ぶ11万ドルから11万5000ドルの重要なテクニカルゾーン内で発生。

この価格帯での動きがビットコインの将来の軌道を決定する可能性がある。

約3億5000万ドル相当のショートポジションの清算が、回復をさらに後押しした。

オンチェーンデータは、取引所におけるビットコイン準備高の大幅な減少を明らかにした。

長期保有への姿勢が強まっていることは、ビットコインに対する市場の信頼感が高まっている証拠と言える。

BTC相場に波乗り、今仕込みたいBitcoin Hyper

ビットコイン自体が力強い回復を見せ、将来性が再確認される中で、課題を解決しようとする新しい仮想通貨にも注目が集まっている。

特に注目を集めているのが、ビットコインの速度とスケーラビリティを向上させることを目的としたBitcoin Hyper（HYPER）だ。

ビットコイン初のレイヤー2という触れ込みで登場し、トランザクション処理能力といったビットコインの限界に対処するものとして位置づけられている。

仮想通貨プレセールで2500万ドル以上の資金調達を進めており、市場からの高い期待がうかがえる。

直近7日間で大幅な価格上昇を記録しており、投機的な魅力と実用性を両立させようとするプロジェクトの独自性が評価されている。

総供給量210億トークンのHYPERは、エコシステムの手数料支払いに使用され、保有者にはステーキング報酬とガバナンス権が付与される予定だ。

最大で年率61%にも達するとされるステーキング報酬は、初期の投資家にとって魅力的な要素となっている。

一部の価格予測では、将来的に0.1ドルから0.5ドルへの到達も期待されている。

日経平均株価の歴史的な5万円突破を契機に、株式市場から仮想通貨市場への資金循環が加速している。

AI株高から始まった米株高の流れは、今後も継続する可能性が高い。

今仕込むべき銘柄としてBitcoin Hyperのようなレイヤー2プロジェクトへの関心は、今後も高まっていくと見られる。

Bitcoin Hyperを見てみる
ビットコインニュース
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
続きを読む
