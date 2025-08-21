Pump.fun、収益8.6億ドル突破｜ソラナのミームコイン市場を牽引

ソラナ SOL +1.94%基盤のミームコイン発行プラットフォームであるPump.funは20日、累計収益が8億60万ドルを突破した。

この収益の大半は、プラットフォーム上の全トークン取引に一律1％が課される取引手数料によるものだ。

Pump.funの実績は、ソラナ（SOL）上で続くミームコインブームを背景に、この収益モデルの有効性を示している。

Pump.funがソラナ新規上場の91％を独占

同プラットフォームは現在、ソラナのミームコインエコシステムにおいて、1日の新規トークン上場の約91％を占めている。

7月には競合のLetsBonk.funが一時的に日次市場シェア70％超を獲得し、Pump.funを上回る局面もあった。しかし8月中旬には、主要なミームコインのクリエイターや開発者が再びPump.funへ回帰し、状況は大きく逆転した。

現在、LetsBonkの市場シェアは約3％まで急落している。

Pump.funはこれまでに2万4911トークンを発行しており、そのうち0.84％が主要なDEXに上場を果たした。さらに最近では、3300万ドル規模のトークン買い戻しプログラムを実施し、PUMPトークンの供給を抑制して価値向上を図っている。

これらの動きは、同プラットフォームの市場での地位を一段と強固にしており、DeFi領域におけるイノベーションの活発さを示している。