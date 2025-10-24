BTC $111,430.48 1.61%
ETH $3,981.55 2.27%
SOL $193.34 2.64%
BNB $1,139.53 2.44%
XRP $2.44 1.25%
DOGE $0.19 1.75%
SHIB $0.000010 1.71%
PEPE $0.0000071 4.06%
Cryptonews テクノロジーニュース

Ledger、新ハードウェアウォレット「Nano Gen5」を発表

仮想通貨
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
筆者について

2022年に「Move to...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
新しいLedger Nano Gen5デバイスと、その周りを流れるブロックチェーンデータを示す未来的な画像。

ハードウェアウォレット大手のLedgerは23日、パリで開催したイベント「Op3n」で最新のセキュリティ製品ラインナップを公開した。

新製品には「Ledger Nano Gen5」、刷新されたアプリ「Ledger Wallet」、そして機関投資家向けの「Enterprise Multisig」プラットフォームが含まれる。

Ledger Nano Gen5とLedger Walletの進化

Ledgerは、象徴的な製品ラインであるLedger Nanoを「再誕」させ、新型ハードウェアウォレット「Ledger Nano Gen5」を正式に発表した。

新デバイスには高コントラストのE Inkセキュアスクリーンが搭載され、クリアサイニングやトランザクションチェックといった詐欺防止機能を強化している。

価格は179ドル（約2万7,387円）で、上位モデルと同等のセキュリティ性能をより手頃な価格で提供する戦略的なモデルとなる。

同時に「Ledger Live」アプリは「Ledger Wallet」へと進化し、dAppへの直接接続や銀行口座からのステーブルコインオンランプ機能を追加。

ユーザーの利便性とセキュリティを両立させた。

この発表は、Ledgerが単なるハードウェアメーカーから、デジタル資産保護の総合プラットフォームへと進化していることを示している。

開発の背景と市場戦略

Ledgerは開発背景として、AIによるセキュリティリスクの高まりや本人確認・資産保護の課題を挙げている。

ブログでは「スマートフォンやコンピューターは情報共有のために作られたもので、保護のためではない。Ledgerはそのギャップを埋める」と強調。

包括的な保護システムへの転換を進めている。

また179ドルという価格設定は上位モデルであるLedger Flex（250ドル）やStax（400ドル）と同等のセキュリティをより多くのユーザーに提供する狙いだ。

1inchとの提携によりdAppへの直接接続を可能にし、ブラウザ拡張によるリスクを軽減。

さらに、Macintoshの初代アイコンデザイナーであるスーザン・ケア氏とのコラボでコレクタブルバッジも展開するなど、UXにも注力している。

技術仕様と今後の展開

Ledger Nano Gen5は、反射防止コーティングが施された400×300ピクセルのE Inkモノクロディスプレイを搭載。

CC EAL6+認証のST33K1M5セキュアエレメントチップを内蔵する。接続面ではBluetooth 5.2、USB-C、NFCに対応。

さらに、Ledger Walletを通じてビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）など500種類以上の仮想通貨に対応。

サードパーティウォレット経由で数千種類のトークンやNFTも利用可能。

バッテリーは190mAhで、E Inkの省電力性により最大10時間の使用が可能。

アルミ製ではなくプラスチックフレームを採用しつつ、セキュリティ性能は上位モデルと同等だ。

発売に合わせて、Suiとの提携による40万ドル（約6,120万円）規模のキャンペーンも展開予定。

なお、Gen5はバックライト非搭載のため暗所では視認性が制限されるが、取引の安全性やタッチ精度は上位モデルと同等とされている。

イーサリアムニュース
イーサリアム財団、約994億円相当のETHを移動｜売却説が浮上
2025-10-22 17:50:39
,
筆者 Takayuki A.
テクノロジーニュース
AI間の仮想通貨トレーディング大会、GPT-5とGeminiが巨額損失
2025-10-23 11:26:04
,
筆者 Naoya Tokunaga
ビットコインニュース
リミックスポイント、米ビットワイズのBTC関連ETFに採用
2025-10-23 13:21:04
,
筆者 Yu Ashina

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,961,872,244,738
4.4
トレンドの仮想通貨
イーサリアムニュース
イーサリアム財団、約994億円相当のETHを移動｜売却説が浮上
2025-10-22 17:50:39
,
筆者 Takayuki A.
テクノロジーニュース
AI間の仮想通貨トレーディング大会、GPT-5とGeminiが巨額損失
2025-10-23 11:26:04
,
筆者 Naoya Tokunaga
ビットコインニュース
リミックスポイント、米ビットワイズのBTC関連ETFに採用
2025-10-23 13:21:04
,
筆者 Yu Ashina

注目記事

ブロックチェーンニュース
野村HD傘下、Seiブロックチェーンで投資ファンドをトークン化
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-24 14:25:17
金融・経済ニュース
ソラナ関連企業Solmate株が急騰、事業更新が好感
Yu Ashina
Yu Ashina
2025-10-24 13:59:23
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム