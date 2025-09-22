BTC $112,953.70 -2.43%
ETH $4,182.90 -6.44%
SOL $222.52 -7.45%
BNB $1,022.22 -3.49%
XRP $2.82 -5.65%
DOGE $0.23 -10.61%
SHIB $0.000012 -6.84%
PEPE $0.0000097 -8.51%
Cryptonews アルトコインニュース

JPモルガンがステーブルコイン市場の「ゼロサムゲーム」に警告

アルトコイン
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
チェス盤の上で対峙するUSDCやTetherなどの仮想通貨コイン。ステーブルコイン市場の競争激化を象徴している

JPモルガンは19日、ステーブルコインUSDCの発行元であるCircleが、市場における厳しい競争に直面しているとの分析を公表した。

大手暗号資産（仮想通貨）メディアThe Blockが報じたアナリストレポートによると、複数の企業が米国準拠の新しいステーブルコインの立ち上げを準備しており、Circleを取り巻く競争環境は激化している。

ステーブルコイン市場に新規参入が相次ぐ

ステーブルコイン市場で最大のライバルであるTether社は、GENIUS法に準拠した新たなステーブルコイン「USAT」を開発している。

同社は準備金をAnchorage Digitalに預託することで、信頼性の構築、コスト削減、リスク軽減を図る計画だ。これは、既存のUSDTの準備金コンプライアンス率が約80％にとどまる中での動きとなる。

また、分散型取引所のHyperliquidも、独自のステーブルコイン「USDH」のローンチを準備している。

現在、同社の先物取引におけるUSDCの利用率は約7.5％を占めており、USDHの導入でUSDCへの依存度を下げることが狙いだ。

さらに、フィンテック企業のRobinhoodやRevolutも独自のステーブルコイン開発を進めており、市場競争は一層激しさを増している。

「ゼロサムゲーム」化する市場とCircleの対抗策

JPモルガンのアナリストは、仮想通貨市場全体が大幅に拡大しない限り、米国のステーブルコイン発行体にとっては「ゼロサムゲーム」になる可能性があると指摘した。

ステーブルコイン市場の総額は約2,780億ドル（約41兆1,440億円）に達するが、仮想通貨市場全体に占める割合は2020年以降8％未満で推移している。

この状況は、市場全体のパイが拡大しなければ、発行体は共に成長するのではなく、限られた市場シェアを奪い合う構図に陥ることを意味する。

新たな規制準拠のステーブルコインの登場は、GENIUS法などの新しい規制の枠組みに対応する戦略的な動きといえる。

こうした競争圧力に対し、CircleはUSDCの速度、セキュリティ、相互運用性を最適化するために設計された専用のステーブルコインブロックチェーン「Arc」を開発し、対抗策を講じている。

今後のステーブルコイン市場の競争は、技術革新だけでなく、規制遵守や運用効率、既存金融インフラとの統合が中心的な要素となりそうだ。

ビットコインニュース
リミックスポイント、13.2億円相当のビットコイン追加取得
2025-09-21 17:04:35
,
筆者 Takayuki A.
Industry Talk
アバランチ・HYPE急騰の背景｜ビットコインの今後を左右するL2とは？
2025-09-20 05:30:00
,
筆者 Takayuki A.
金融・経済ニュース
ゲンスラー前SEC委員長、トランプ政権下の仮想通貨政策を批判
2025-09-22 15:29:58
,
筆者 Hideaki S.

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,088,685,754,755
-2.93
トレンドの仮想通貨
ビットコインニュース
リミックスポイント、13.2億円相当のビットコイン追加取得
2025-09-21 17:04:35
,
筆者 Takayuki A.
Industry Talk
アバランチ・HYPE急騰の背景｜ビットコインの今後を左右するL2とは？
2025-09-20 05:30:00
,
筆者 Takayuki A.
金融・経済ニュース
ゲンスラー前SEC委員長、トランプ政権下の仮想通貨政策を批判
2025-09-22 15:29:58
,
筆者 Hideaki S.

注目記事

ビットコインニュース
ソラナ創設者、ビットコイン「量子危機」に警鐘｜2030年まで
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-09-22 20:12:47
Industry Talk
500円未満の有望コイン4選｜BTC市場拡大で指数関数的な上昇も
Hideaki S.
Hideaki S.
2025-09-22 19:10:00
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム