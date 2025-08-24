金融庁が暗号資産分離課税導入要望へ｜税率20%、ETF解禁視野

日本の金融庁は21日、2026年度税制改正要望に暗号資産（仮想通貨）取引の課税見直しを盛り込む方針を固めた。

現行の最大55%の総合課税から、上場株式などと同様の一律20%申告分離課税への変更を求める。

併せて、ビットコインETF組成促進に向けた税制措置も要望に含める予定だ。

8月末にまとめる要望書では、暗号資産の利益に対して株式投資と同等の税率適用を目指す。

これまで給与所得と合算され累進課税の対象となっていた暗号資産取引を、他の金融商品と同列に扱う制度への転換を図る。

高税率が市場発展阻害

現行制度では、暗号資産の売買益は雑所得として総合課税され、住民税を含め最大55%の税率が課される。

この高い税負担は個人投資家やスタートアップ企業にとって大きな参入障壁となり、国内市場の成長を制約する要因として指摘されてきた。

業界団体の日本暗号資産ビジネス協会と日本暗号資産取引業協会は、2025年7月30日に共同で税制改正要望書を金融庁に提出している。

両団体は分離課税導入に加え、3年間の損失繰越控除制度や暗号資産同士の交換時課税繰り延べなど、より包括的な改正を求めている。

米国や欧州諸国では暗号資産の税金優遇措置が進んでおり、日本の重税により優秀な人材と投資資金の海外流出が加速しているとの懸念が高まっている。

ビットコインETFの基盤整備

金融庁の要望には、ビットコイン（BTC）のETFを国内解禁に向けた環境整備も含まれる。

米国では2024年1月に現物ビットコインETFが承認され、機関投資家による大規模な資金流入が続いている。

金融庁は現在、2026年の通常国会への提出を目指し金融商品取引法改正案の検討を進めている。

これまで資金決済法で決済手段として定義されてきた暗号資産を金融商品として再定義し、投資家保護規制の強化とともに税制面での整合性を図る狙いがある。

2025年秋の与党税制調査会での審議を経て、12月の税制改正大綱への反映が最初の関門となる。