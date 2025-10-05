Floki、欧州初のETP上場で取引開始｜FLOKI価格は23%急騰

ミームコインとして始まり、独自の経済圏を築いてきた暗号資産（仮想通貨）プロジェクトのFloki（FLOKI）は、ヨーロッパで初となる上場取引型金融商品（ETP）がローンチされたことを受け、その価格が過去24時間で約23%急騰した。

この新しい金融商品は「Valour Floki SEK ETP」と名付けられ、10月3日にスウェーデンのスポットライト株式市場で取引が開始された。

これにより、FLOKIはBNBチェーンのエコシステムトークンとして、バイナンスコイン（BNB）自体を除き、現物への連動を目指すETPを実現した初のプロジェクトとなった。

ETPローンチの背景：Flokiエコシステムの拡大と市場の追い風

ETPはDeFi Technologiesの子会社であるValourによって開発された。

その目的は、仮想通貨を直接保有することなくFLOKIトークンへのエクスポージャーを得たい個人投資家と機関投資家の双方に、新たな選択肢を提供することにある。

FlokiはイーサリアムとBNBチェーンの両方に存在するプロジェクトで、当初のミームコインとしての注目度から大きく成長した。

現在では、Play-to-EarnモデルのNFTゲームや、分散型金融（DeFi）のアセットロッカー、NFTマーケットプレイス、そして仮想通貨の教育プラットフォームを含む広範なエコシステムを擁するまでに拡大している。

今回のETPローンチは、BNBチェーン関連プロジェクトへの関心が再び高まる中で実現した。

BNB自体も今週、一時1,150ドル（約16万9,000円）を超えて史上最高値を更新し、その後わずかに値を戻すなど、市場全体の活況を映し出している。

新たなミームコインの潮流とMaxi Dogeへの関心

このような市場の活況は、Flokiのような既存のプロジェクトだけでなく、新たな可能性を秘めたミームコインにも光を当てている。

特に、ドージコインの進化版として位置づけられる「Maxi Doge（MAXI）」が、投資家の間で急速に注目を集めている。

Maxi Dogeは、プレセール段階ですでに270万ドルを調達するなど、期待値の高いMAXIの将来価格に向けて力強いスタートを切った。

プロジェクトは、将来的に仮想通貨の先物取引プラットフォームとの提携を目指す「MAXIファンド」を設立しており、明確なロードマップを提示している。

また、SolidProofとCoinsultという著名な企業によるスマートコントラクトの監査を完了しており、安全性への配慮も見られる。

高い利回りが期待されるステーキング報酬も提供しており、次世代のミームコインとして大きな成長ポテンシャルを秘めていることから、MAXIの購入希望が殺到している。

