BTC $123,226.35 1.03%
ETH $4,548.67 1.76%
SOL $231.60 2.23%
BNB $1,165.09 1.51%
XRP $3.01 1.56%
DOGE $0.25 3.29%
SHIB $0.000012 3.69%
PEPE $0.000010 3.33%
Cryptonews Industry Talk

イーサリアムが4,500ドル台を回復｜利下げ期待が価格を牽引

イーサリアム(ETH)
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
広告開示
広告開示

Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは広告開示全文をご覧ください。
最終更新日: 
免責事項： 暗号資産は価格変動が大きく、元本を失うリスクがあります。本記事は情報提供のみで投資助言ではありません。取引は自己責任とし、損失について当サイトは一切責任を負いません。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、収益を得ることがあります。閲覧により利用規約に同意したものとみなします。
デジタルチャート上で上昇するイーサリアムのロゴと経済指標を背景にした未来的な画像

イーサリアム（ETH）は金曜日、4,500ドル（約66万1,500円）台を回復した。

米国政府の一部閉鎖により、9月の非農業部門雇用者数（NFP）データの発表が延期されたことで、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が市場に広がり、暗号資産（仮想通貨）市場全体に利益をもたらすとの見方が強まったためだ。

労働統計局（BLS）は、当初金曜日に予定されていた同データの発表を、政府閉鎖に伴う資金不足のため追って通知があるまで延期した。

NFPデータ遅延が利下げ期待を加速

米国政府の資金不足によるNFPデータの発表延期は、政策決定のために労働統計などの経済統計に依存するFRBにとって不確実性を生む可能性がある。

この不確実性は、最近の民間市場における雇用停滞の兆候と相まって、FRBに利下げを促す要因となり得る。

Coinbaseの研究者であるデビッド・ダグ氏とコリン・バスコ氏は金曜日の市場解説で、「金利市場はすでにその変化を織り込んでいる。

30日物フェデラルファンド金利先物は、年末までに2回の0.25%利下げが実施される確率を87%織り込んでいる」と記述した。

両氏はまた、米ドルが弱含む中で利下げ期待が高まり、金が新高値を更新していることは、「リスク資産にとって現金利回りの競争を減らし、仮想通貨に恩恵をもたらすはずだ」と付け加えた。

現物ETH上場投資信託（ETF）は過去4日間で10億ドル以上の純流入を集めており、機関投資家からの買い圧力も継続している。

中央集権型取引所で利用可能なイーサリアムの量が新低水準にまで急落する中、「クジラ」も買い圧力を強めている。

イーサリアムの価格動向とビットコインL2への期待

Bitcoin-Hyper

イーサリアムをはじめとするアルトコインへの関心が高まる一方で、市場では基軸通貨であるビットコイン（BTC）の可能性をさらに押し広げる革新的なプロジェクトも注目を集めている。

その一つが、ビットコインのレイヤー2スケーリングソリューションとして開発されている「Bitcoin Hyper（HYPER）」である。

ホワイトペーパーによるとこのプロジェクトは、Solana Virtual Machine（SVM）とゼロ知識（ZK）ロールアップ技術を統合することで、ビットコインの取引速度と手数料の課題解決を目指す。

現在進行中のプレセールでは、すでに2,000万ドル以上を調達するなど、HYPERの価格予想に大きな期待が寄せられている。

HYPERの購入方法は、公式サイトからSOL、ETH、USDT、USDC、BNB、またはクレジットカードで購入で可能だ。

Bitcoin Hyperは、ビットコインの強固な基盤の上で、次世代の分散型アプリケーション（dApps）や革新的な金融サービスを可能にするプロジェクトとして、今後の動向から目が離せない。

Bitcoin Hyperを見てみる

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,419,508,848,725
8.86
トレンドの仮想通貨

注目記事

Industry Talk
Floki、欧州初のETP上場で取引開始｜FLOKI価格は23%急騰
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-10-05 18:17:09
イーサリアムニュース
メタマスクが新リワード報酬を開始｜3000万ドル相当を配布
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-10-05 18:00:20
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム