イーサリアムが4,500ドル台を回復｜利下げ期待が価格を牽引

イーサリアム（ETH）は金曜日、4,500ドル（約66万1,500円）台を回復した。

米国政府の一部閉鎖により、9月の非農業部門雇用者数（NFP）データの発表が延期されたことで、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が市場に広がり、暗号資産（仮想通貨）市場全体に利益をもたらすとの見方が強まったためだ。

労働統計局（BLS）は、当初金曜日に予定されていた同データの発表を、政府閉鎖に伴う資金不足のため追って通知があるまで延期した。

NFPデータ遅延が利下げ期待を加速

米国政府の資金不足によるNFPデータの発表延期は、政策決定のために労働統計などの経済統計に依存するFRBにとって不確実性を生む可能性がある。

この不確実性は、最近の民間市場における雇用停滞の兆候と相まって、FRBに利下げを促す要因となり得る。

Coinbaseの研究者であるデビッド・ダグ氏とコリン・バスコ氏は金曜日の市場解説で、「金利市場はすでにその変化を織り込んでいる。

30日物フェデラルファンド金利先物は、年末までに2回の0.25%利下げが実施される確率を87%織り込んでいる」と記述した。

両氏はまた、米ドルが弱含む中で利下げ期待が高まり、金が新高値を更新していることは、「リスク資産にとって現金利回りの競争を減らし、仮想通貨に恩恵をもたらすはずだ」と付け加えた。

現物ETH上場投資信託（ETF）は過去4日間で10億ドル以上の純流入を集めており、機関投資家からの買い圧力も継続している。

中央集権型取引所で利用可能なイーサリアムの量が新低水準にまで急落する中、「クジラ」も買い圧力を強めている。

イーサリアムの価格動向とビットコインL2への期待

