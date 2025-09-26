イーサリアム創業者、Fusakaアップデートの中核技術に言及

イーサリアム（ETH）のヴィタリック・ブテリン共同創設者は24日、次期アップグレードFusakaの中核機能として、PeerDASを導入すると明かした。

この新技術は、暗号資産（仮想通貨）ネットワークのスケーラビリティを飛躍的に向上させる鍵と目されている。

ブテリン氏は公式声明で「PeerDASは、単一ノードが全データをダウンロードする必要のないライブブロックチェーンという、前例のない試みだ」と述べた。2025年12月3日に予定されているFusakaアップグレードの核心となる。

スケーリングを促進するPeerDAS

PeerDASは、2024年1月にイーサリアム改善提案（EIP）7594で正式に導入された技術だ。

ノードはブロックチェーンの全データをダウンロードする代わりに、データの小さな断片を受け取り、イレージャーコーディング技術を用いてネットワーク全体でデータが利用可能であることを統計的に確認する。

これにより、データ可用性のボトルネックが解消され、レイヤー2ネットワークのスケーリングが促進される。

この仕組みは、以前のDencunアップグレードで導入されたBLOBを基盤としている。

ブテリン氏は、初期実装では一部の操作で完全なデータが必要となるものの、「正直なノードが1つあれば十分であり、システムは攻撃に対して強靭だ」と説明している。

高まるデータ可用性への需要

PeerDAS開発の背景には、レイヤー2ソリューションからのデータ可用性に対する需要の高まりがある。

この需要は、分散型金融（DeFi）市場の拡大とも密接に関連している。

アナリストのhildobby氏は24日、イーサリアムが初めてブロックあたり6つのBLOBを処理したと報告した。

これは、BaseやWorldといったネットワークがBLOBスペースを積極的に利用していることを示している。

現在のデータによると、レイヤー2ソリューションはデータストレージのために、イーサリアムメインネットへ週に約20万ドルの手数料を支払っている。

しかし、多くのBLOBは部分的にしか埋まっておらず、効率化の余地が残る。

ブテリン氏は「Fusakaにとって安全第一が最も重要だ」と強調し、スケーラビリティ向上とネットワークセキュリティの間の慎重なバランスが必要だと認めている。

急激なBLOB数の増加は、フルノードの運用コストを増大させ、ネットワークの分散化を損なう懸念があるため、保守的なアプローチが取られる。

PeerDASがもたらす技術革新と今後の展望

FusakaアップグレードでのPeerDAS実装は、バリデーターのストレージと帯域幅の需要を約80%削減すると期待されている。

同時に、ブロックあたりのBLOB容量を8倍に増やし、2026年までには毎秒12,000トランザクション以上の処理能力をサポートする可能性がある。

アップグレードでは、BLOBの上限を段階的に引き上げるとともに、固定ベースフィーを導入し、レイヤー2ネットワークのコスト予測可能性を高める計画だ。

一方で、PeerDASはブロック提案者がデータチャンクを構築し、P2Pネットワークに配布する作業負荷を増大させるという新たな課題も生む。

イーサリアム開発者らは、中央集権化への圧力を防ぐため、分散型BLOB構築の最適化でこの問題に取り組んでいる。

ブテリン氏は、長期的にはレイヤー1のトランザクションデータさえもBLOBに移行する可能性があると示唆した。

これは、PeerDASが一時的な解決策ではなく、イーサリアムの根本的なアーキテクチャシフトであることを意味する。

この確率的サンプリング手法は、ノード運用のハードルを大幅に下げ、ネットワークの分散化という目標を強化するものとなるだろう。