ドージコイン超え期待の4銘柄｜ミームコインシーズンに波乗り

ドージコイン（DOGE）の時価総額は約4.5兆円に達し、時価総額ランキング9位に位置している。

しかし、市場規模の拡大により今後の大幅な上昇余地は限定的との見方も出ている。

投資家の関心は、次世代のミームコインへとシフトしつつある。

独自のエコシステムを構築するプロジェクトや、機関投資家の資金を呼び込む仕組みを持つ4つのトークンが相次いで登場。

実用的なインフラも兼ね備えており、2025年のミームコインシーズンで大きなリターンをもたらす可能性を秘めている。

ボンク：ソラナエコシステムで機関資金を獲得

ボンク（BONK）は、ソラナエコシステム内で犬をテーマにしたトークンとして展開されている。

ソラナ（SOL）の高速処理能力と低コストなトランザクション処理を活かし、エンターテインメント性と実用性を兼ね備えた存在として注目されている。

2024年10月には、米国で初めてとなる現物ETPが米証券取引委員会（SEC）に承認。

Osprey Fundsが申請したOsprey Bonk Trustで、適格投資家のみを対象とした商品となっている。

ミームコインのETPとしては米国初の事例であり、一部の機関投資家からの資金流入が見込まれている。

ボンクはソラナエコシステム内で400以上の分散型アプリケーション（DApps）と統合されており、最も広く使用されているトークンの1つだ。

Pump.fun：ミームコイン発行プラットフォームとして急成長

Pump.fun（PUMP）は、従来のミームコインとは異なるアプローチを取っている。

数百万のミームトークンのローンチプラットフォームとして機能し、ミームコイン経済のインフラを提供する役割を担っている。

独自のネイティブトークンであるPUMPは、プラットフォームの成長に連動する仕組みとなっている。

ユーザーが新たなミームトークンを発行する際の手数料の一部がPUMPの購入に使われるトークノミクスを採用。

プラットフォームの利用増加が直接的にトークン価値の向上につながる設計となっている。

プラットフォーム型のビジネスモデルは持続的な収益構造を持つことから、中長期的な成長が期待されている。

SPX6900：高ボラティリティで短期利益を狙う

SPX6900（SPX）は、より直接的で高ボラティリティのミーム資産として位置づけられる。

同トークンは1週間で25%上昇した。

時価総額が小さく、ボラティリティ率が高いため、大きなリターンを求める参加者にとって魅力的な選択肢となっている。

短期的な価格変動を利用したトレーディングに適した銘柄として、投機的な投資家層から注目を集めている。

ただし、高いボラティリティは大きな損失リスクも伴うため、余剰資金での投資が推奨される。

Maxi Doge：筋トレ文化とドージコイン今後の融合

ミームコイン市場では文化的要素を前面に押し出したプロジェクトが相次いで登場している。

その中でも、イーサリアムチェーン上で展開されるMaxi Doge（MAXI）は、ジム文化とハイレバレッジ取引の文化を融合させた独自のコンセプトで注目を集めている。

暗号資産（仮想通貨）プレセールを開始して以来、370万ドル以上の資金調達に成功した。

同プロジェクトは、最大176%のAPYを提供するステーキングプログラムや、毎週開催される取引コンペティションなど、実用的なインセンティブ構造を兼ね備えている。

プレセール終了後には、分散型取引所および中央集権型取引所への上場が予定されており、先物取引プラットフォームへの統合も計画されている。

総供給量は1502億4000万トークンで、40%がマーケティングに、25%がプロモーションや提携イベントなどに用いられる。

プレセール段階では1トークンあたり0.00025ドル台で販売されており、段階的な価格上昇が予定されている。

市場アナリストは、Maxi Dogeが将来性が高いドージコインの成功パターンを踏襲しつつ、現代のSNS文化に適応した新世代のミームコインとして評価している。