バイビット、MNTパス導入でVIPステータスと手数料割引を提供

暗号資産（仮想通貨）取引所大手のバイビットは23日、仮想通貨マントル（MNT）の保有者向けに設計された、新プログラムMNTパスを正式に開始した。

利用者はバイビットのVIPプログラムへ迅速にアクセスでき、取引手数料の大幅な割引を受けられるようになる。

VIPへの近道と手数料割引の仕組み

MNTパスの最大の特長は、VIPステータスへの昇格を加速させる点にある。

MNTマルチプライヤーという機能により、VIPランク判定時に利用者の資産評価額が最大1.5倍として計算される。

これは、MNT保有者が少ない資金でより高いVIP階層に到達できることを意味する。

手数料面では、MNTで支払うことで現物取引手数料が最大25%、一部の先物取引手数料が最大10%割引される。

この特典はUSDT無期限契約などのトレーダーに適用されるが、API経由の取引は対象外だ。

バイビットは仮想通貨先物取引取引所としても知られており、今回の割引は多くのトレーダーにとって魅力的だろう。

これによりMNTは、Bybitプラットフォーム内でVIP昇格とコスト削減の両方を実現する重要なツールとなる。

価格高騰の背景とBybitの戦略

今回の動きは、MNTトークンへの関心が高まる中で発表された。

MNTの価格は、機関投資家からの注目や用途の拡大を受け、過去1カ月で48.05%上昇し、1.81ドル（約268円）に達している。

Bybitは伝統的金融と分散型金融（DeFi）の架け橋となる戦略を掲げており、今回のMNT統合はその一環と言える。

同社は関連サービスとして、割引価格でMNTを確実に購入できる「MNTディスカウント・バイ」や、機関投資家向けの店頭（OTC）取引も開始。

これらの取り組みを通じて、MNTを中心としたエコシステムを強化し、すべての利用者にとってよりシンプルで開かれた環境を構築することを目指している。こうした積極的なサービス展開は、ユーザーからのBybit評判にも良い影響を与えるだろう。