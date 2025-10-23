BTC $108,828.85 0.62%
リミックスポイント、米ビットワイズのBTC関連ETFに採用

リミックスポイント、米ビットワイズのBTC関連ETFに採用

ビットコイン(BTC)
暗号資産ライター
Yu Ashina
監修
Naoki Saito
最終更新日: 
ビットコインのロゴと日本国旗が融合したシンボルが輝く未来的な金融インターフェース

ビットワイズは22日、同社が提供するETFに、日本の株式会社リミックスポイントを新たに組み入れたと明らかにした

ビットワイズETF、日本企業2社目採用

米国の仮想通貨運用企業ビットワイズは2025年3月からビットコイン・スタンダード・コーポレーションズETF（OWNB）を提供している。

このETFは、企業の財務資産としてビットコイン（BTC）を1000枚以上保有する上場企業を投資対象とするユニークな金融商品である。

同ファンドは、BTCの現物やデリバティブを直接保有せず、対象企業の株式に分散して資金を投じる仕組みを採用した。

構成銘柄は四半期ごとに見直され、各企業が保有するBTCの時価総額に応じて比率が調整される。

ただし、特定の銘柄への集中を避けるため、1社の最大保有比率は20％に制限されている。

現在、この基準を満たす企業は世界で70社以上にのぼり、その合計BTC保有量は65万BTCを超えるとされる。

今回の組み入れにより、リミックスポイントは、すでに対象となっているメタプラネットに続き、同ETFに採用される2社目の日本企業となった。

メタプラネットの構成比率は2.70％である。

財務戦略としてのBTC保有

リミックスポイントが今回新たに採用された背景には、同社が2025年10月14日時点でBTCを1381枚を保有し、ETFの組み入れ基準を満たしたことがある。

同社は2025年6月の時点で既に1000BTCを超える保有を達成しており、BTCを中長期的な企業価値創出を目指す財務戦略の重要な柱と位置付けた。

こうした動きは、新しい形のビットコイン投資として注目を集めている。

ETF内でのリミックスポイントの構成比率は、保有BTCの時価総額に基づき2.03％と算定された。

このETFの構成銘柄には厳格なスクリーニングが適用され、流動性や時価総額といった要件も満たす必要がある。

現在、構成銘柄の上位はマラホールディングスやクリーンスパークといった米国企業が占めている。

ビットワイズの最高投資責任者は、企業がBTCを保有する理由について「政府の金融政策に依存しない戦略的準備資産としての特性にある」と指摘する。

リミックスポイントも同様に、持続的な企業価値の向上を目的として、今後もBTCの保有を継続する方針を示した。

同ETFの資産規模は10月19日時点で約4210万ドル（約63億9920万円）に達しており、企業の仮想通貨戦略への関心の高さがうかがえる。

