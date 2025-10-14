Bitcoin Hyperの調達額30億円を突破｜クジラの資金流入を確認

ビットコイン（BTC）のレイヤー2（L2）ネットワークを開発するBitcoin Hyper（HYPER）は、実施中のプレセールにおいて、調達額が2300万ドルを突破した。

ビットコインの既存のブロックチェーン上に新たな層を構築することで、スケーラビリティと機能性を大幅に向上させることを目指すこのプロジェクトには、今後の成長への高い期待が寄せられている。

大口投資家の関心集めるBitcoin Hyperの独自技術

特に、大口投資家の動きは顕著で、9月29日には特定のクジラが3回の取引で合計32万7,000ドル相当のHYPERトークンを取得したことが確認された。

さらに、直近では3日に55万3,710ドル、2日には14万ドル相当の購入が確認されている。

これらの動きは、大規模な資金を持つ投資家層が、プロジェクトの長期的なHYPERの価格予想を高く評価していることを示唆する。

今年もビットコイン価格が12万ドル台まで回復するなど強気の兆候が見られ、市場の楽観的なムードがBitcoin Hyperへの期待をさらに高めている。

Bitcoin Hyperの技術的な中核は、ビットコインが持つ強固な分散性とセキュリティに、ソラナ（SOL）の高速処理技術である「SVM（Solana Virtual Machine）」を組み合わせた点にある。

ホワイトペーパーによると、、この融合により、開発者は高性能な分散型アプリケーション（dApps）を容易に構築することが可能となる。

利用者は、保有するBTCを専用のブリッジに預け入れることで、ビットコインと同等の価値を持つラップドBTCを受け取ることができる。

ビットコインの信頼性を基盤とするHYPERトークンの将来性

ビットコインは、2010年の約0.05ドルから現在の12万ドル超へと成長し、仮想通貨市場を長年牽引してきた実績を持つ。

Bitcoin HyperのネイティブトークンであるHYPERは、このビットコインが培ってきた信頼性を基盤としつつ、エコシステム内の基軸通貨として機能する。

具体的には、ネットワーク上の取引手数料の支払いやステーキング、そしてプロジェクトの運営方針を決めるガバナンス投票に用いられる。

HYPERの購入は、公式サイトから可能であり、ソラナ（SOL）、イーサリアム（ETH）、USDT、USDC、バイナンスコイン（BNB）、またはクレジットカードでの購入に対応している。

