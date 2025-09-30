ビットコイン11.4万ドル推移｜バブルに波乗りする3つの億り人候補

暗号資産ライター Daisuke F. 暗号資産ライター Daisuke F. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 広告開示 広告開示



Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは Crypto News Japanは透明性を最優先としています。記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があり、リンク経由のご利用で手数料を受け取ることがあります。ただし、報酬が分析・意見・レビューの内容に影響することはありません。編集コンテンツはパートナーシップから独立し、公開済みの評価基準に基づいて制作しています。詳しくは 広告開示全文 をご覧ください。 最終更新日: 10月 1, 2025

ビットコイン（BTC）は30日、11万4000ドル前後で推移している。

米連邦準備理事会（FRB）による利下げ決定後、暗号資産（仮想通貨）市場は堅調に推移しており、市場心理は改善している。

アナリストは年末までに12万ドルから20万ドルに到達する可能性を指摘。

投資家の関心はビットコインだけでなく、イーサリアム（ETH）やそのエコシステムを拡張する3つのアルトコインにも向かっている。

シバイヌ：底堅い推移とビットコイン 今後の関係

Strategic Hub For Innovation In Blockchain (SHIB) 24h 7d 30d 1y All time

シバイヌ SHIB +0.00%はイーサリアムのレイヤー2ネットワークであるシバリウムを基盤に、取引の高速化と手数料削減を実現している。

現在の価格は0.000013ドル台で推移しており、市場全体の動向と連動しつつも底堅さを見せている。

定期的なトークン焼却により供給量を減らし希少性を高める取り組みが続いており、コミュニティの期待を支えている。

シバイヌ（SHIB）は単なるミームコインから実用性を持つプロジェクトへと進化を遂げた。

ビットコイン今後の動向としては、2025年末に向けて大幅上昇が期待される局面にある。

この波に乗れるアルトコインとして、シバリウムのようなレイヤー2の役割はますます重要になる。

アービトラム：注目のL2スケーリングソリューション

アービトラム（ARB）は、イーサリアムの処理速度とコスト問題を解決する代表的なレイヤー2スケーリングソリューション。

オプティミスティック・ロールアップという技術を用い、イーサリアム本体のネットワークに負荷をかけずに高速で安価な取引を実現している。

現在の価格は約0.515ドルで推移しており、短期的な調整局面を迎えている。

しかし依然として時価総額ランキングで上位につけており、市場での確固たる地位を築いている。

主要海外取引所への上場を通じて多くのトレーダーがアクセス可能となり、認知度を高めてきた。

イーサリアムエコシステムの成長に不可欠な存在として、多くのアナリストがその中長期的な成長ポテンシャルを注視している。

PEPENODE：仮想マイニングで稼ぐ新ミームコイン

PEPENODE（PEPENODE）はイーサリアムチェーン上で開発された、ミームコインの楽しさと実用性を融合させた新しいトークンだ。

マイニングして稼ぐという独自のコンセプトを持ち、物理的なハードウェアなしで報酬を得られる画期的な仕組みを採用している。

ホワイトペーパーによると、ユーザーは仮想的なマイニングを通じて報酬を獲得でき、デジタル資産を購入することでマイニング効率を高められる。

消費されたトークンの約70%が焼却されるデフレーショナリーモデルにより、長期的な価格上昇の可能性を秘めている。

現在進行中のプレセールでは、すでに125万ドル以上を調達しており、プレセール価格は0.001066ドルとなっている。

PEPENODEの買い方は簡単で、公式サイトから直接購入可能だ。

専門家はPEPENODEの価格予想を、2025年末に0.0110ドル、2030年には0.0245ドル前後まで上昇する可能性があると見込んでいる。

これは初期プレセール価格から24倍以上の上昇を意味する。

億り人を目指す投資家にとって、PEPENODEは見逃せない選択肢の一つだ。