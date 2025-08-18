BTC $115,722.39 -2.13%
ETH $4,357.08 -4.00%
SOL $182.87 -5.21%
BNB $839.72 -2.11%
XRP $3.00 -3.89%
DOGE $0.22 -4.17%
SHIB $0.000012 -3.54%
PEPE $0.000010 -4.16%
Cryptonews ビットコインニュース

カナリーキャピタルCEO、ビットコイン15万ドル超と強気予測

ビットコイン(BTC)
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
ビットコインが上昇しイーサリアムが後退する未来的な金融イメージ

カナリーキャピタルCEOのスティーブン・マクラグ氏は17日、ビットコインbtc logo BTC -2.74%が2025年内に14万〜15万ドル（約2,058万〜2,205万円）へ上昇する可能性が50％を超えると予測した。

マクラグ氏は、ビットコインの強気予測の要因として、スポット型ビットコインETFへの継続的な資金流入や機関投資家の戦略的な買い増しを挙げた。

特に、政府系ファンドや企業の財務部門、年金基金などがビットコインを準備資産として保有する動きが広がっているという。

機関投資家主導のビットコイン強気相場

24h7d30d1yAll time

マクラグ氏の強気予測は、機関投資家の動きに裏付けられている。ノルウェー中央銀行投資管理部門は第2四半期にビットコイン関連のエクスポージャーを84％増加させ、ブレバン・ハワードはブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラストの最大機関株主となっている。

一方で、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが9〜10月にずれ込む可能性があり、経済の不透明感は依然としてリスク要因となっている。

もし利下げが市場環境を改善できなければ、2026年に早期の弱気相場入りにつながる可能性があると警鐘を鳴らした。

イーサリアムに悲観的な見解

マクラグ氏は、イーサリアム（ETH）については悲観的な見方を示した。同氏はイーサリアムを「古い技術」と評し、ソラナ（SOL）やSuiといった処理速度が高く手数料の安いブロックチェーンが機関投資家の需要を取り込むとみている。

その結果、イーサリアムが新たな最高値を更新する展望は乏しいと指摘した。

カナリーキャピタルは、米証券取引委員会に対し、リップル（XRP）、スイ（Sui）、トロン（TRX）、クロノス（CRO）、ライトコイン（LTC）、TRUMPといったイーサリアム以外のデジタル資産に連動するETFの申請を行っており、戦略的に新興エコシステムを重視している。

今回の価格予測は、ビットコインの周期性に基づいていると説明された。2024年4月の半減期を経て上昇が加速し、年末にピークを迎える可能性があるという。

一方で、規制のあり方やETFへの資金流入が1週あたり10億ドル規模に達し続けるかどうかが焦点となる。

Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,112,542,667,421
-0.76
トレンドの仮想通貨

注目記事

アルトコインニュース
GMXSOL、ソラナ基盤のRWA市場を開設｜永続取引が可能に
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-08-18 20:16:31
金融・経済ニュース
金融庁、国内初の円建てステーブルコインJPYCを今秋承認へ
Ikkan Kawade
Ikkan Kawade
2025-08-18 19:34:36
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム