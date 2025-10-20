BTC $111,070.22 2.79%
リップル、2028年BTC半減期で54ドル到達か｜過去50000%高騰も

リップル(XRP)
暗号資産ライター
Daisuke F.
暗号資産ライター
Daisuke F.
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
ビットコインの半減期後に価格が上昇するXRPの将来性を象徴するイメージ画像

リップル（XRP）が2018年以来の高値を記録する中、ビットコイン（BTC）半減期との相関関係が改めて注目を集めている。

過去のデータを分析すると、リップルは各半減期サイクルで驚異的な上昇を記録してきた。

最も顕著だったのは2016年の半減期後で、わずか1年半で過去50000%高騰という前例のない急騰を見せた。

次の2028年BTC半減期でも同様のパターンが再現されるのか、過去のデータから将来の価格動向を探る。

ビットコイン半減期とリップルの歴史的相関関係

ビットコインの供給率を4年ごとに半減させる半減期イベントは、暗号資産（仮想通貨）市場において最も重要な出来事の一つだ。

これは、ビットコインのインフレ率への影響と、その価格動向が市場全体に与える影響力によるものである。

ビットコインの半減期が価格上昇に寄与することで、アルトコインもその恩恵を受ける状況が生まれる。

リップルは米証券取引委員会との訴訟問題で価格が数年間抑制された時期を除き、歴史的に市場全体の動きと連動してきた。

ビットコイン価格は各半減期の後に歴史的に上昇しており、リップルのようなアルトコインもこのトレンドから利益を得てきた。

例えば、2016年7月の2回目の半減期当時、リップルの価格は0.0066ドル。

その1年半後には3.31ドルまで急騰し、過去50000%高騰という驚異的な記録を樹立した。

専門家は市場が最高レベルに達した際、リップル将来価格の上昇が見込まれると指摘している。

リップルの今後：2028年半減期で54ドル到達か

過去3回のビットコイン半減期におけるリップルの平均上昇率は約17000%に達している。

この傾向が続けば、リップル価格は半減期後に大幅に高騰する可能性がある。

次回のビットコイン半減期は2028年3月頃と予想されているが、その時点でのリップル価格は不明だ。

現在の2.30ドルを基準とした場合、1700%の上昇でも2028年の半減期から1年後にはリップル価格を54ドルに押し上げる計算になる。

これは現在価格から約23倍の上昇を意味する。

保守的なシナリオを適用し2032年の半減期で54ドルからスタートした場合、平均上昇率をさらに10分の1に抑えた170%の上昇でも、145.8ドルに到達する。

同様の計算を2036年の半減期に適用すると、リップルは約170ドルに達する可能性がある。

ミーム特化のトレーディングボットが急浮上

市場トレンドとは別に、特定の分野で独自の技術的優位性を持つプロジェクトも台頭している。

その一つが、ソラナブロックチェーンを基盤とするミームコインのSnorter Bot（SNORT）だ。

独自のプライベートRPCネットワークを活用し、サブセカンドでの取引執行を実現している。

イーサリアム基盤の競合ボットと比較して最大60倍高速とされる取引処理能力と、詐欺的なトークンを取引前に自動で検出する高度な機能を特徴としている。

85%の精度でラグプルやハニーポットを検出でき、投資家を不正なトークンから保護する。

SNORT保有者は、業界標準より低い0.85%の取引手数料でプレミアム機能を利用できる。

非保有者は1.5%の手数料が適用されるため、頻繁に取引する投資家にとって大きな差となる。

SNORTはプレセールの最終段階にあり、既に460万ドル以上の資金調達を達成。

10月31日までに終了予定で、コミュニティ内で関心が高まっている。

プレセール価格は0.0935ドルから開始し、最終段階では0.1053ドルまで上昇する予定だ。

将来的にはソラナだけでなく、イーサリアム、BNBといった他のブロックチェーンへの拡大も計画されている。

高速取引とセキュリティを両立させた次世代の取引ツールとして、その動向が注目されている。

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Daisuke F.
暗号資産ライター
愛知県出身。2021年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始し、Defi及びNFTへの投資経験を持つ。2022年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、インスタでも仮想通貨コンテンツを発信中。専門分野は、クリプト・Web3・AIなど。
