リップル、2ドルから急落リスク浮上｜年末に最高値更新なるか？

最終更新日: 11月 4, 2025

リップル（XRP）は3日、2.2ドル台で推移しており、テクニカル分析で最も警戒される「デスクロス」の発生が目前に迫っている。

50日移動平均線が200日移動平均線を下抜けるこのパターンは、5月以来初めての発生となる見込みで、多くの投資家が今すぐ確認すべき急落リスクとなっている。

10月上旬にビットコイン（BTC）や多くのアルトコインが史上最高値を更新した一方で、リップルは月末までに損失を抱える展開となった。

年末に向けて最高値を更新できるか、それとも急落が待ち受けているのか。

投資家にとって重要な局面を迎えている。

200日移動平均線を突破できないリップルの今後

テクニカル分析に基づいて今後の価格動向を判断する投資家にとって、リップル XRP -5.8600%の状況は楽観視できない。

弱気のシグナルが増加しているためだ。

多くのアナリストによるリップル価格予想は極めて強気だったにもかかわらず、現実は厳しい。

リップルは長期にわたり200日移動平均線を下回って推移している。

3週間前の暗号資産（仮想通貨）市場のクラッシュ以降、強気派はEMA200を持続的に上回ることができていない。

一時的な上昇は持続性を欠き、現在は再び大きく下回っている。

しかし、問題はそれだけではない。

50日移動平均線も考慮すると、状況はさらに深刻になる。

強気派がEMA200を一時的に突破した際、EMA50で上昇が阻まれたことが明らかになっている。

懸念すべきは、EMA50とEMA200の距離が日々縮小していることだ。

デスクロス発生なら大幅下落の可能性

リップルが200日線を下回る日が続くたびに、両方の移動平均線は下降を続ける。

EMA50がEMA200を上から下に交差すると、デスクロスと呼ばれ、強い弱気シグナルとして解釈される。

リップルは現在2.21ドルで取引されているが、EMA200は2ドルに位置している。

EMA50は2.66ドルとわずかに上にあるだけだ。

リップルは近いうちに2.66ドルを超えて上昇し、50日線を再び上向きにしなければ、迫りつつある弱気シグナルを回避できない。

SWIFT×イーサリアム採用が示す厳しい現実

リップルを苦しめているのはテクニカル面だけではない。

リップルコミュニティが長年期待してきた多くの材料が、既に実現していない。

例えば、米証券取引委員会（SEC）との法廷闘争の終結が価格急騰につながると予想されていたが、実際には起こらなかった。

国際銀行間通信協会（SWIFT）は既にイーサリアムベースのレイヤー2ネットワーク「Linea」で実験を行っている。

リップル社が銀行顧客にXRPを必要としないソフトウェアソリューションを提供している事実も、価格上昇を支持する材料とは言えない。

最大の問題は、リップル社によるXRPの大量売却だ。

どれだけ多くの投資家がリップルを購入しても、リップル社は常に新しいコインを市場に投入し、価格を押し下げている。

XRPの売却は依然としてリップル社の主要な収入源であり、投資家は基本的に慎重であるべきだ。

年末に向けて最高値を更新するためには、これらのファンダメンタルズ面での課題を克服する必要がある。

2570万ドル調達、高い成長性を持つプロジェクトが浮上

多くの投資家は既に、より高い可能性を持つ新しい仮想通貨を探し始めている。

その中で注目を集めているのが、ビットコイン向けの最速のレイヤー2チェーンを開発するBitcoin Hyper（HYPER）だ。

仮想通貨プレセールで2570万ドルを調達しており、ソラナ仮想マシン（SVM）を活用した高速かつ低コストな取引を実現する。

HYPERトークンは、このエコシステムの中心でガス代（取引手数料）、ステーキング、そしてガバナンス通貨として機能する。

現在、ネイティブステーキングプロトコルは46%の変動APYを提供しており、早期参加者にとって魅力的な機会となっている。

リップルのテクニカル分析が弱気シグナルを示す中、Bitcoin Hyperのような革新的なプロジェクトが投資家の関心を集めている状況だ。