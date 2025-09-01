9月第1週の仮想通貨ニュース｜万博公式アプリのステーブルコイン機能導入など

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 監修 Shunsuke Saito 編集長 最終更新日: 9月 1, 2025

2025年9月第1週の暗号資産（仮想通貨）市場は、万博公式アプリのステーブルコイン機能導入、メタプラネットによるビットコイン（BTC）追加購入、SBIとチェーンリンクの提携などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、過去7日間で1.4%下落。恐怖と強欲指数は、40を下回り「恐怖」を示している。

本記事では、そのような2025年9月第1週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

万博公式アプリ、ステーブルコイン機能導入｜9月13日から開始

大阪万博公式アプリ「EXPO2025デジタルウォレット」が9月13日からUSDC対応を開始。ポイントをステーブルコインに交換可能で、利便性向上。Aptos Networkを採用し、70万ダウンロードを記録。2026年以降はJPYC交換も計画。

ビットコイン、7.5万ドルに下落か｜企業買い減で仮想通貨に警告

アナリストのピーター・シフ氏がビットコインの7.5万ドルへの急落を予測。企業買い減と市場の弱さを指摘。ストラテジー社の平均取得コスト7.3万ドルを下回る可能性。大口投資家のETHへの資金シフトも観測され、市場の慎重姿勢が明確に。

メタプラネット、1303億円調達でビットコイン追加購入へ

東証上場のメタプラネットが1303億円を調達し、ビットコイン3.8万BTCの取得を目指す。円安ヘッジと財務戦略強化が目的。1238億円をBTC購入、65億円を金融事業に投じ、株主総会で定款変更を提案。世界5位のBTC保有企業へ。

日本の政治家とJAN3代表が会談｜BTC準備金の創設で協議

JAN3のサムソン・モウCEOが東京で国民民主党の玉木雄一郎氏、参政党の神谷宗幣氏と会談。戦略的ビットコイン準備金創設を議論。神谷氏は税制改革、玉木氏はキャピタルゲイン税20%への引き下げを提案。モウ氏はBTC蓄積の限定的機会を強調し、さらなる会談を予定。

中国Linklogis、リップルと提携｜XRP Ledgerで国際決済を強化

中国のLinklogisがリップルと提携し、XRP Ledgerを活用して国際決済を強化。1兆ドル規模のサプライチェーン金融プラットフォームが効率化を目指す。27カ国でサービス展開し、2024年は207億人民元の取引実績。機関投資家の信頼拡大に寄与。

SBI、チェーンリンクと提携発表｜機関投資家の暗号資産普及へ

SBIグループがチェーンリンクと提携し、トークン化資産の採用を加速。不動産や国債のトークン化にCCIPを導入。機関投資家の需要増とインフラ課題に対応。ステーブルコインの透明性強化やトークン化株式プラットフォーム開発も進行中。

金融庁、組織再編で「暗号資産・イノベーション課」を新設へ

金融庁が2026年度に「暗号資産・イノベーション課」を新設。デジタル金融の監督強化を目指す。AIやDeFiの監督、ステーブルコインの監視体制構築が目的。31人増員で資産運用・保険監督局も新設し、市場の健全化を図る。

