万博公式アプリ、ステーブルコイン機能導入｜9月13日から開始

最終更新日: 
2025年大阪・関西万博のロゴとステーブルコインUSDCが表示されたスマートフォンのデジタルウォレット画面。

日本経済新聞が25日、大阪万博公式アプリ「EXPO2025デジタルウォレット」が9月13日からステーブルコインに対応すると報じた。

この対応により、来場者は万博会場内で獲得したポイントを、米ドルに連動するステーブルコイン「USDC」に交換できるようになり、万博閉幕後も利用可能となるなど、利便性の向上が期待される。

大阪万博公式アプリがWeb3体験を提供

今回のステーブルコイン対応の対象となる「EXPO2025デジタルウォレット」は、株式会社HashPortが開発した万博公式のアプリケーションである。

これまでに約70万ダウンロードを記録し、万博来場者の主要なデジタルツールとして機能している。

アプリは、会場内での決済サービス「ミャクペ！」や、ポイントプログラム「ミャクポ！」、そしてパビリオン訪問の記念品をデジタルスタンプとして集められるNFT機能「ミャクン！」などを提供。

基盤技術にはブロックチェーンのAptos Networkが採用されており、専門知識がない利用者でも直感的に操作できる設計が特徴だ。

ユーザーは、獲得したEXPOトークンを万博電子マネー「ミャクペ！」に1対1の比率（1トークン＝1円）で交換し、会場内のVisaタッチ決済対応店舗で利用できる。

ステーブルコイン導入の意義と将来的な展望

今回のステーブルコイン導入は、日本政府がWeb3を国家戦略として推進する方針の一環と見られている。

ステーブルコインに対応することで、万博来場者は獲得したEXPOトークンをUSDCに交換し、さらに日本円や米ドルに換金して個人の銀行口座や他のデジタルウォレットに送金できるようになる。

これは、約2,800万人の来場が見込まれる万博において、特に海外からの観光客にとって利便性の高い決済手段となる。

報道によると、HashPort社は万博が閉幕する2026年3月以降、日本円に連動するステーブルコイン「JPYC」と日本円の交換機能も追加する準備を進めている。

将来的には、決済や認証などを統合した「スーパーウォレット」としての役割を担う可能性もある。

