BTC $111,226.87 1.02%
ETH $4,601.39 2.50%
SOL $204.03 7.59%
BNB $858.01 1.44%
XRP $2.99 2.82%
DOGE $0.21 3.04%
SHIB $0.000012 1.63%
PEPE $0.000010 1.35%
Cryptonews アルトコインニュース

中国Linklogis、リップルと提携｜XRP Ledgerで国際決済を強化

リップル(XRP)
暗号資産ライター
Takayuki A.
暗号資産ライター
Takayuki A.
筆者について

...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
中国のグローバルサプライチェーンと接続するXRP Ledgerのロゴが描かれた未来的な画像

中国サプライチェーン金融サービス大手のLinklogisは25日、リップルxrp logo XRP +3.43%のブロックチェーン基盤であるXRP Ledger（XRPL）と戦略的パートナーシップを結んだ

この提携により、Linklogisのグローバルなデジタルサプライチェーン金融プラットフォームがXRP Ledgerに接続され、実際の貿易に基づいたデジタル資産を国境を越えて効率的に決済できるようになる。

24h7d30d1yAll time

XRPLエコシステムの拡大と機関投資家の信頼

Linklogisは1兆ドル規模のサプライチェーン金融プラットフォームを運営する中国の有力フィンテック企業で、2019年以来「Go Early」「Go Deep」戦略を掲げ、国際取引事業の拡大を進めてきた。

現在は27の国と地域で顧客にサービスを提供し、2024年には総額207億人民元に及ぶ国際取引資産を取り扱った実績を持つ。

今回の提携は、暗号資産（仮想通貨）の活用が進む越境決済や貿易金融分野で、ブロックチェーン技術の採用が機関投資家の間で拡大する中で実現したものだ。

特にリップル（XRP）の技術基盤となるXRP Ledgerは、銀行や決済プロバイダーにとって流動性管理を効率化し、新興市場へのアクセスを広げるソリューションとして位置づけられている。

リップル関連ニュース

ブロックチェーンニュース
SBI、チェーンリンクと提携発表｜機関投資家の暗号資産普及へ
2025-08-26 19:47:24
,
筆者 Eiji M.
相場分析
ビットコインが11万ドル割れ｜大口売りと清算連鎖で下落加速
2025-08-26 11:11:30
,
筆者 Hideaki S.
ビットコインニュース
ビットコイン、2030年に100万ドル到達｜コインベースCEO予測
2025-08-25 19:21:22
,
筆者 Ikkan Kawade
Logo

Cryptonewsを信頼する理由

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$4,080,121,899,130
-0.13
トレンドの仮想通貨
ブロックチェーンニュース
SBI、チェーンリンクと提携発表｜機関投資家の暗号資産普及へ
2025-08-26 19:47:24
,
筆者 Eiji M.
相場分析
ビットコインが11万ドル割れ｜大口売りと清算連鎖で下落加速
2025-08-26 11:11:30
,
筆者 Hideaki S.
ビットコインニュース
ビットコイン、2030年に100万ドル到達｜コインベースCEO予測
2025-08-25 19:21:22
,
筆者 Ikkan Kawade

注目記事

アルトコインニュース
中国Linklogis、リップルと提携｜XRP Ledgerで国際決済を強化
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-08-27 18:56:59
NFTニュース
NFTのPudgy Penguins、日本のコンビニでカード販売開始
Daisuke F.
Daisuke F.
2025-08-27 17:45:01
Takayuki A.
暗号資産ライター
2021年から暗号資産（仮想通貨）投資を始め、自身の経験・洞察を活かして、Web3.0分野のコンテンツクリエーターとして活動する。仮想通貨コンテンツの執筆歴は5年。これまでに1,000記事以上の執筆経験あり。主な専門分野は仮想通貨、NFT、メタバース。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム