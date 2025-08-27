中国Linklogis、リップルと提携｜XRP Ledgerで国際決済を強化

暗号資産ライター Takayuki A. 暗号資産ライター Takayuki A. 筆者について ... 著者の記事を読む シェア コピーしました 監修 Naoki Saito 暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito 筆者について ... 著者の記事を読む 最終更新日: 8月 27, 2025

中国サプライチェーン金融サービス大手のLinklogisは25日、リップル XRP +3.43%のブロックチェーン基盤であるXRP Ledger（XRPL）と戦略的パートナーシップを結んだ。

この提携により、Linklogisのグローバルなデジタルサプライチェーン金融プラットフォームがXRP Ledgerに接続され、実際の貿易に基づいたデジタル資産を国境を越えて効率的に決済できるようになる。

24h 7d 30d 1y All time

XRPLエコシステムの拡大と機関投資家の信頼

Linklogisは1兆ドル規模のサプライチェーン金融プラットフォームを運営する中国の有力フィンテック企業で、2019年以来「Go Early」「Go Deep」戦略を掲げ、国際取引事業の拡大を進めてきた。

現在は27の国と地域で顧客にサービスを提供し、2024年には総額207億人民元に及ぶ国際取引資産を取り扱った実績を持つ。

今回の提携は、暗号資産（仮想通貨）の活用が進む越境決済や貿易金融分野で、ブロックチェーン技術の採用が機関投資家の間で拡大する中で実現したものだ。

特にリップル（XRP）の技術基盤となるXRP Ledgerは、銀行や決済プロバイダーにとって流動性管理を効率化し、新興市場へのアクセスを広げるソリューションとして位置づけられている。