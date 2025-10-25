トロンに11億ドル流入、イーサリアムから資金シフト鮮明

コインテレグラフは11日、トロンネットワークが24時間で11億ドル（約1683億円）のステーブルコイン流入を記録した。

同時期にイーサリアムは同規模の流出に直面し、2つのブロックチェーン間での資金再配分が進行している。

トロンへの大規模資金流入の背景

トロンネットワークへの11億ドルの流入は、主にテザー（USDT）とUSDコイン（USDC）の取引によって推進された。

この動きは2025年初頭から続く傾向を反映している。トロンは一貫してステーブルコイン流入を獲得する一方、イーサリアムは相応の流出に直面してきた。

この資金移動の主因は、トロンの低い取引手数料と高いスループットにある。投資家はより手頃で迅速な決済環境を求め、トロンを好む傾向が強まっている。

一方で、イーサリアムはネットワーク混雑と高いガス代によって分散型金融（DeFi）活動における競争力を失いつつある。

トロンのエコシステム成長と市場への影響

トロンの2025年第3四半期のプロトコル収益は12億ドル（約1836億円）に達し、前四半期比で30.5%増加した。

トロンは月間6000億ドル（約91兆8000億円）を超えるステーブルコイン送金を処理し、ドル建て決済における主要ブロックチェーンの地位を確立している。

2025年のステーブルコイン取引総額は46兆ドル（約7038兆円）に達し、ビザの取引量を上回った。

イーサリアムとトロンは、この取引量の64%を処理している。

さらに、テザーによる10億ドルのUSDT新規発行が流動性移動を後押しし、トロンが最大シェアを獲得した。

セキュリティ強化と今後の展望

トロンのT3金融犯罪対策ユニットは、2億5000万ドル（約382億5000万円）の不正資産を凍結し、採用拡大に伴うセキュリティ強化を進めている。

これにより、トロンは信頼性の高いステーブルコイン基盤としての評価を高めた。

今回の資金移動は、成熟するブロックチェーン業界において、流動性が「実用性・コスト・信頼性」に基づいて移動することを示している。

トロンの優位性は市場での実用性重視の姿勢を象徴しており、イーサリアムが競争力を維持するためにはコスト削減と技術改善が急務といえる。