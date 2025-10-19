ストライプ支援のTempo、750億円調達｜決済基盤を構築へ

決済に特化したブロックチェーンプロジェクトのTempoは18日、シリーズAの資金調達ラウンドで5億ドル（約750億円）を調達した。

Blockworksが引用したFortuneの報道によると、企業評価額は50億ドル（約7,500億円）に達している。

今回のラウンドはGreenoaksとThrive Capitalが主導し、Sequoia Capital、Ribbit Capital、Ron Conway氏のSV Angelも参加した。

Tempoは、決済大手のStripeと暗号資産（仮想通貨）投資会社Paradigmが初期支援したプロジェクトとして知られる。

ただし、両社は今回のシリーズAラウンドには追加資金を提供していない。

伝統的金融と仮想通貨の架け橋

Tempoは分散型金融（DeFi）プロトコルではなく、伝統的フィンテックとの直接統合を目的とする決済特化型ブロックチェーンとして開発されている。

デジタル送金における高い取引処理能力とコンプライアンス強化を特徴とし、従来の決済インフラと仮想通貨システムの橋渡しを狙う。

この動きは、Stripeが最近Bridge社を11億ドル（約1,650億円）で買収した流れにも連動している。

同社は米国政府に信託銀行免許を申請しており、Tempoとの連携も注目されている。

CoinLawによると、Tempoは現実世界の決済用途に焦点を当てたステーブルコインファーストのブロックチェーンとして構築されている。

その影響で、Visaなどの主要金融機関からの支援も受けている。

活発な市場環境と機関投資家の関心

今回の資金調達は、仮想通貨関連のベンチャー投資が活発化するタイミングで行われた。

Blockworks Researchのデータによると、2025年第3四半期だけで160億ドル（約2兆4,000億円）以上が仮想通貨関連のスタートアップに流入している。

また、イーサリアム財団のコア研究者であったDankrad Feist氏がTempoに参加するため財団を離れると発表したことも、プロジェクトへの注目を一段と高めた。

Thrive CapitalやGreenoaks等のベンチャーキャピタルの参加は、伝統金融と仮想通貨システムを結ぶ決済インフラに対する機関投資家の信頼の高まりを示す。

デジタル決済インフラの未来

Tempoは、既存の金融規制と互換性を保ちつつ、米ドルに裏付けられたデジタル資産をサポートするインフラ構築に注力している。

今回の調達は、決済システムの近代化を目指す企業や投資家の関心を集める結果となった。