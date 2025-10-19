BTC $109,248.62 2.17%
ETH $4,001.11 2.88%
SOL $190.24 2.26%
BNB $1,123.05 2.31%
XRP $2.40 1.72%
DOGE $0.19 4.44%
SHIB $0.000010 2.38%
PEPE $0.0000070 4.81%
Cryptonews ブロックチェーンニュース

ストライプ支援のTempo、750億円調達｜決済基盤を構築へ

アルトコイン
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
Naoya Tokunaga
筆者について

2022年に「Move to...

著者の記事を読む
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
筆者について

...

著者の記事を読む
最終更新日: 
伝統的な金融とブロックチェーンを繋ぐ光の橋のイメージ

決済に特化したブロックチェーンプロジェクトのTempoは18日、シリーズAの資金調達ラウンドで5億ドル（約750億円）を調達した。

Blockworksが引用したFortuneの報道によると、企業評価額は50億ドル（約7,500億円）に達している。

今回のラウンドはGreenoaksとThrive Capitalが主導し、Sequoia Capital、Ribbit Capital、Ron Conway氏のSV Angelも参加した。

Tempoは、決済大手のStripeと暗号資産（仮想通貨）投資会社Paradigmが初期支援したプロジェクトとして知られる。

ただし、両社は今回のシリーズAラウンドには追加資金を提供していない。

伝統的金融と仮想通貨の架け橋

Tempoは分散型金融（DeFi）プロトコルではなく、伝統的フィンテックとの直接統合を目的とする決済特化型ブロックチェーンとして開発されている。

デジタル送金における高い取引処理能力とコンプライアンス強化を特徴とし、従来の決済インフラと仮想通貨システムの橋渡しを狙う。

この動きは、Stripeが最近Bridge社を11億ドル（約1,650億円）で買収した流れにも連動している。

同社は米国政府に信託銀行免許を申請しており、Tempoとの連携も注目されている。

CoinLawによると、Tempoは現実世界の決済用途に焦点を当てたステーブルコインファーストのブロックチェーンとして構築されている。

その影響で、Visaなどの主要金融機関からの支援も受けている。

活発な市場環境と機関投資家の関心

今回の資金調達は、仮想通貨関連のベンチャー投資が活発化するタイミングで行われた。

Blockworks Researchのデータによると、2025年第3四半期だけで160億ドル（約2兆4,000億円）以上が仮想通貨関連のスタートアップに流入している。

また、イーサリアム財団のコア研究者であったDankrad Feist氏がTempoに参加するため財団を離れると発表したことも、プロジェクトへの注目を一段と高めた。

Thrive CapitalやGreenoaks等のベンチャーキャピタルの参加は、伝統金融と仮想通貨システムを結ぶ決済インフラに対する機関投資家の信頼の高まりを示す。

デジタル決済インフラの未来

Tempoは、既存の金融規制と互換性を保ちつつ、米ドルに裏付けられたデジタル資産をサポートするインフラ構築に注力している。

今回の調達は、決済システムの近代化を目指す企業や投資家の関心を集める結果となった。

200万人+

月間読者数

250+

ガイド、レビュー記事

8年

サイト運営年数

約70人

国際的な編集チーム
editors
+ 66人
筆者リスト
Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

注目のICOコイン

先行販売中の注目トークンをチェック ── 今が狙い目の有望銘柄も。

マーケットキャップ

  • 7日
  • 1ヶ月
  • 1年
時価総額
$3,912,700,505,818
-4.85
トレンドの仮想通貨

注目記事

アルトコインニュース
BNBチェーンのFour.Meme、トークン名保護機能を導入
Naoki Saito
Naoki Saito
2025-10-19 19:26:59
Industry Talk
リップル社、10億ドルでGTreasury買収｜XRPと最新L2の今後に注目
Takayuki A.
Takayuki A.
2025-10-19 18:09:52
Naoya Tokunaga
Sui DeFi Researcher / Scallop Ambassador
2022年に「Move to Earn」アプリSTEPNから暗号資産の世界へ。以降、さまざまなブロックチェーンゲームで知識を深め、2023年よりBNB・Ethereum・SuiチェーンでDeFi運用を開始。現在はSuiチェーンに注力し、レンディングプラットフォーム「Scallop」の公式アンバサダーとしても活動中。DeFi運用やオンチェーン分析に関心を持ち、実践と発信を行っている。
続きを読む
Crypto News in numbers
editors
筆者リスト + 66人
200万人+
月間読者数
250+
ガイド、レビュー記事
8年
サイト運営年数
約70人
国際的な編集チーム