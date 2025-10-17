SHIB、年末までに568%上昇か｜3.6億調達の犬系コインも急浮上

最終更新日: 10月 17, 2025

暗号資産（仮想通貨）アナリストはこのほど、シバイヌ（SHIB）が年末までに最大568%上昇する可能性があるとのテクニカル分析を公開した。

現在0.000013ドル付近で推移するSHIBは、2021年10月の史上最高値0.0000885ドルへの回帰が期待される局面を迎えている。

年末のアルトコインシーズン到来を見据え、投資家は次の急騰銘柄を模索している。

SHIBが形成する下降三角形、ブレイクアウトの兆候

SHIBは数週間にわたり0.000013ドル付近で推移しており、この水準が強力な支持線として機能している。

2021年10月の史上最高値0.0000885ドル以降、高値を切り下げる下降三角形パターンを形成中だ。

このパターンは価格が狭い範囲に長期間留まるほど、強力なブレイクアウトが発生する確率が高まることで知られる。

別のアナリストも同様の見解を示しており、現在の価格帯を重要な支持ゾーンと位置付けている。

仮にこの地点から力強い回復を見せた場合、過去最高値への回帰で現在価格から568%以上の上昇が期待できる。

現在のSHIB価格は約0.00001188ドルで推移しており、RSI指標は49.15とニュートラル圏内にあり、どちらの方向にも動き得る状態となっている。

オンチェーンデータによると、SHIBの保有者数は285万人に到達し、一時的な減少から回復基調にある。

CoinCodexは月間で16.48%の上昇を予測し、0.00001409ドルに達する可能性を示した。

長期的には2030年までに0.00005ドル水準への上昇可能性も指摘されている。

実用性向上がSHIBエコシステムの今後を加速

SHIBの将来性は単なるミームコインから脱却し、実用性を高めている。

独自のレイヤー2ソリューションであるShibariumは2025年9月時点で取引数が15億回に達するなど、エコシステムの成長が価格を支える基盤となっている。

市場では現在の価格水準が好機との見方が強い。

特に長期保有者の売り圧力が限定的であるため、大きな上昇局面での価格押し上げ効果が期待される状況だ。

分散型取引所ShibaSwapやガバナンストークンBONEなど、SHIBエコシステムは着実に拡大を続けている。

バーンポータルを通じた供給量削減の取り組みも継続されており、希少性向上による価格上昇要因となる可能性がある。

3.6億円調達のMaxi Doge、年末上場で投資家が殺到

SHIBの上昇期待が高まる中、年末までに急浮上が予想される銘柄として新星Maxi Doge（MAXI）が台頭している。

ホワイトペーパーによると、MAXIは1000倍レバレッジ取引を好むトレーダー文化をテーマにしたライフスタイル・トークンと位置付けられている。

総供給量は1502億4000万トークンで固定され、インフレを防ぐ設計となっている点が特徴だ。

トークンノミクスは40%がプレセールに割り当てられ、25%がマーケティング、15%が取引所上場資金と流動性確保、15%が開発基金、5%がステーキング報酬となる。

プレセールは2025年7月30日に開始され、50段階の価格上昇構造を採用している。

MAXIの買い方は簡単で、公式サイトまたはBest Walletを通じてETH、BNB、USDT、USDCで購入可能となっている。

初期価格は0.00025ドルで、最終ステージでは0.0002745ドルまで約10%上昇する設定だ。

開始数日で240万ドル以上の資金調達に成功し、早期参加者には年率669%のステーキング報酬が提供される。

スマートコントラクトはSolidProofとCoinsultによる監査を完了しており、セキュリティ面での信頼性も確保済みだ。

専門家はMAXIの価格予想を、2025年末までに0.0012ドルに達する可能性があると見ている。プレセール価格から約4倍以上のリターンが期待される計算となる。

年末の上場が予定されており、分散型取引所UniswapへのV3上場後、主要な中央集権型取引所への展開も視野に入れている。