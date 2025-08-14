BTC $121,605.06 1.12%
OKX、X Layerをアップグレードし6,500万超のOKBを永久バーン

アルトコイン
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
Ikkan Kawade
監修
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
最終更新日: 
OKXのX LayerアップグレードとOKBトークンのバーンを象徴する未来的なデジタルアート。

暗号資産（仮想通貨）取引所のOKXは13日、同社が提供するレイヤー2ネットワーク「X Layer」の戦略的アップグレードと、6,525万OKBトークンを永久バーンした。

この大規模なバーンは、OKBトークンのエコシステムを再構築し、ネットワーク全体の価値向上を目的としている。

X Layerの技術革新とOKBのデフレモデル

OKXは2023年にPolygonとの協業で、zkEVMベースのパブリックチェーンとしてX Layerを立ち上げた。

今回完了した「PP Upgrade（Polygon Powered upgrade）」は、X Layerを分散型金融（DeFi）、決済、実物資産（RWA）のトークン化に特化した主要なネットワークへと変革させるための重要な一歩となる。

このアップグレードでは、Polygonの最新技術であるChain Development Kit（CDK）がX Layerのインフラに完全に統合された。

これにより、ネットワークの処理能力は毎秒5,000トランザクション（TPS）へと飛躍的に向上し、ガス代（手数料）はほぼゼロの水準まで引き下げられた。

トークンエコノミクスの刷新と市場の反応

今回のアップグレードの核心は、OKBのトークンエコノミクスの刷新にある。OKXは、過去の買い戻し分と準備金から6,525万を超えるOKBを永久にバーン。

これは業界でも最大級のトークンバーンであり、流通供給量を劇的に減少させる。

さらに、OKBのスマートコントラクトがアップグレードされ、新規発行（ミント）機能と手動でのバーン機能が恒久的に削除された。

これにより、OKBの総供給量はビットコイン（BTC）と同じ2,100万に固定される。このデフレモデルは、トークンの希少性を高め、価値を向上させる狙いがある。

この発表を受けて市場は即座に反応し、OKBの価格は短期間で約155%から170%急騰した。一時は史上最高値となる134ドルを記録し、その後も129ドル前後で安定した動きを見せている。

エコシステム拡大に向けた今後の展望

OKXは、既存のOKTChainを段階的に廃止し、OKTトークンをOKBに交換する計画も明らかにした。

交換レートは7月13日から8月12日までの平均終値に基づいて決定され、今後はOKBがX Layerの唯一のガストークンとして機能する。

アップグレードされたX Layerは、技術的な優位性を背景に他のレイヤー2ソリューションとの競争力を高める。特に、成長分野として注目されるRWAのトークン化に特化したインフラを提供することで、新たなユースケースの創出が期待される。

OKXは欧州ユーザー向けにPayPalとの提携も発表しており、決済機能の強化と新規ユーザーの獲得を促進する。

エコシステム基金の設立や流動性インセンティブの提供、クロスチェーンブリッジなどのインフラ開発も計画されており、エコシステムの持続的な成長に向けた包括的なアプローチが投資家の信頼を集めている。

Ikkan Kawade
仮想通貨ライター
2020年よりBTCに興味をもち、暗号資産（仮想通貨）投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始し、2023年より海外のクリプトメディアでライターとしても勤務。DeFiでの資産運用・P2Eゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。興味分野は、Web3・最新テクノロジー・海外情報など。
