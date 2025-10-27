10月第4週の仮想通貨ニュース｜ファンプラのIEOが10億円調達など

暗号資産ジャーナリスト Naoki Saito
監修 Shunsuke Saito 編集長
最終更新日: 10月 27, 2025

2025年10月第4週の暗号資産（仮想通貨）市場は、仮想通貨ファンプラ（FPL）のIEOが10億円調達、コインベースの資金調達プラットホームEcho買収などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、過去7日間で7.18%上昇。ビットコイン（BTC）価格は11万5000ドルまで回復している。

本記事では、そのような2025年10月第4週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

コインチェックのIEO、ファンプラ｜開始2日で目標10億円突破

コインチェックは21日、Fanpla社の仮想通貨FPLのIEOを開始し、2日で調達目標10億円を突破した。

FPLは1トークン1円で10億枚発行され、ERC-20規格のトークンだ。

Fanplaは音楽アーティストのファンサイト運営大手Fanplus社と提携し、700組以上のアーティストと400万人の会員基盤を活用。プラットフォーム内で決済、投票、ステーキングなどに使用予定。

申込は11月4日まで、抽選後11月5日に受渡し、11月11日から取引開始。音楽業界のWeb3導入事例として注目を集めている。

