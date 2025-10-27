BTC $115,491.63 3.43%
10月第4週の仮想通貨ニュース｜ファンプラのIEOが10億円調達など

アルトコイン
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
Naoki Saito
監修
Shunsuke Saito
編集長
Shunsuke Saito
音楽とブロックチェーン技術の融合を象徴する、輝くステージとデータストリームのイメージ

2025年10月第4週の暗号資産（仮想通貨）市場は、仮想通貨ファンプラ（FPL）のIEOが10億円調達、コインベースの資金調達プラットホームEcho買収などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、過去7日間で7.18%上昇。ビットコイン（BTC）価格は11万5000ドルまで回復している。

本記事では、そのような2025年10月第4週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

コインチェックのIEO、ファンプラ｜開始2日で目標10億円突破

コインチェックは21日、Fanpla社の仮想通貨FPLのIEOを開始し、2日で調達目標10億円を突破した。

FPLは1トークン1円で10億枚発行され、ERC-20規格のトークンだ。

Fanplaは音楽アーティストのファンサイト運営大手Fanplus社と提携し、700組以上のアーティストと400万人の会員基盤を活用。プラットフォーム内で決済、投票、ステーキングなどに使用予定。

申込は11月4日まで、抽選後11月5日に受渡し、11月11日から取引開始。音楽業界のWeb3導入事例として注目を集めている。

10月第4週の仮想通貨ニュース

Cryptonewsでは、投資経験のレベルに関係なく、誰でも暗号資産（仮想通貨）やブロックチェーン、Web3について理解できるよう、分かりやすい情報提供を心がけています。また、2017年に設立して以来、Cryptonewsは仮想通貨業界の信頼できる多言語ニュースをお届けしています。

Naoki Saito
暗号資産ジャーナリスト
2020年より暗号資産（仮想通貨）投資を開始。2021年よりSNS上で暗号資産の情報発信も並行して行っている。現在、SNS総フォロワー数は1万人を超えており、ブログ、メルマガでもコンテンツを発信している。
